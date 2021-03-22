Vivo Y72 5G resmi olarak tanıtıldı!

POCO’nun bugün düzenlediği lansmanda duyurduğu ikinci akıllı telefon modeli POCO F3 oldu. Orta-üst seviyede rekabetçi özelliklere sahip olan cihaz, uygun fiyat etiketiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

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POCO F3 ortaya çıktı: 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 870 işlemci!

Redmi K40 modelinin Avrupa versiyonu olarak bilinen POCO F3, kardeşiyle aynı tasarım ve özellikleri paylaşıyor. Ön yüzünde delikli ekran konsepti benimseyen telefonun parmak izi sensörü güç butonuna gömülmüş. Arka tarafta ise siyah, beyaz ve dokulu mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunuluyor. Bununla beraber 7.8 mm kalınlık ve 196 gram ağırlık da tasarım detayları arasında yer alıyor.

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POCO F3’ün 6.67 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit maksimum parlaklık değeriyle öne çıkıyor. Ekran tarafında HDR10+ desteğiyle beraber MEMC, True Display ve True Color teknolojileri de dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 870 işlemciden güç alan POCO F3, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ancak POCO F3’ün microSD kart desteği ise bulunmuyor.

Kamera tarafında ise kullanıcıları üçlü arka kamera paketi karşılıyor. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX 582 ana kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro sensör eşlik ediyor. Telefonun video yeteneklerinde ise 4K/30 FPS kayıt desteğinin yanı sıra ses yakınlaştırma özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca ekran deliğindeki ön kamera da 20 MP çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor.

4.520 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan POCO F3, 33W hızlı şarj desteği barındırıyor. Bunun dışında her iki yüzde Gorilla Glass 5 koruma, Dolby Atmos destekli stereo ses sistemi ve Android 11 işletim sistemi ise öne çıkan diğer özellikleri oluşturuyor. Son olarak Türkiye’de yakında n11.com üzerinden satışa sunulacağı açıklanan telefonun fiyatı şu şekilde oluşuyor.