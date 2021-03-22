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YENİLİKÇİ TELEFON MU? AMİRAL GEMİSİ Mİ? | LG Wing vs. Mate 40 Pro
LG Wing tasarımsal özellikleri ve katlanabilen telefon akımına “dönebilen telefon” ekleyen yenilikçi bir fikir ile geldi. Fiyatına denk olan ise tüm özellikleriyle saf bir “amiral gemisi” Mate 40 Pro var. Peki, 15.000 TL gibi ciddi bir bütçe ile yeni şeyler denemiş bir model mi yoksa amiral gemi almak mı mantıklı? Bu videoda cevabını arıyoruz.
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YENİLİKÇİ TELEFON MU? AMİRAL GEMİSİ Mİ? | LG Wing vs. Mate 40 Pro
LG Wing özellikleri
Tasarımsal olarak daha mantıklı ve şık olan LG Wing, diğer katlanabilir telefonlara nazaran normal bir telefon gibi kullanım imkanı da sunuyor. 260 gram ağırlığında ve neredeyse 11 mm kalınlığında olan cihaz, formu gereği bu duruma göre iyi bir ağırlık ve kalınlık değeri sunuyor.
Ana ekranında 6,8 inç FHD+ P-OLED panel kullanan LG Wing, bunu oldukça ince tutmayı da başarmış. Alttaki ikinci ekran ise 39 inç FHD bir G-OLED ekran sunuyor. Her iki ekran çözünürlük ve kalite olarak oldukça iyi seviyede. Aynı zamanda alt ekranın çizilme ve darbelere karşı korunması için özel bir POM malzemesi mevcut.
Döndürme hareketi için de özel bir sistem kullanan LG mühendisleri, cihazın 200.000’den fazla döndürmeye karşı dayanıklı olduğunu da belirtiyor. Aynı zamanda bu formdaki cihazda MIL-STD-810G ve IP54 sertifikalarını sunuyor olması da önemli bir detay.
Mate 40 Pro özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde ise aşırı ısınma da görmedik.
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
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Houseclub isimli Android için geliştirilen resmi olmayan Clubhouse uygulamasını denedik!
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ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Clubhouse merakla Android ekosisteminde beklenirken, bir Github üzerindeki geliştirici Android için client olarak çalışan Houseclub uygulamasını üretti. Her ne kadar kısıtlı özellikler sunsa da bu uygulama ile Android üzerinden Clubhouse uygulamasına giriş yapabilir, kendi kullanıcı adınızı alabilirsiniz. Bazı konuşmalara katılabilir, el kaldırarak konuşmaya dahil olabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Houseclub uygulamasını indirmek için; http://hwp.to/ClubhouseAndroid
GitHub; https://github.com/grishka/Houseclub/
İnceleme
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
Günümüzde 20.000 TL’ye varan fiyatlara sahip telefonlar var. Peki, en uygun fiyatlı ve fiyat/performans oranı yüksek telefon ile yüksek fiyatlara satılan telefonun ne farkı var? Bu videomuzda farklı bir değerlendirme ve kıyaslama yapıyoruz.
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2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
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İyi seyirler…
Akıllı Telefon
BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Özellikle ısınma konusunda başlarda eleştiri alan Exynos modelinin detayları bu videoda.
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BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Fiyat bilgisi ve satın alma için; https://app.hps.im/d7ct/42c5fcd8
16.000 TL fiyatla gelen S21 Ultra, sunduğu donanımsal özellikler ile dikkat çekiyor. Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olan cihaz, Exynos 2100 işlemcisi ile Türkiye pazarına çıktı.
165.1 x 75.6 x 8.9 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy S21 Ultra, özellikle Gorilla Glass Victus kaplamalı arka mat yüzeyinde gerçektyen şık görünüyor. 6.8 inç 1440 x 3200 piksel Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nit gibi özelliklerin sıralandığı bir telefon olmuş. Ekran konusunda zaten iyi iş yapan Samsung kanadı bu telefonda fark yaratmayı başarmış. Artık 2K’da da 120 Hz deneyimi sağlayan telefonda içerik tüketmek gerçekten zevkli hale geliyor.
Exynos 2100 ve grafik kanadında Mali-G78 MP14 kullanan telefon, performans olarak normal kullanım ve oyunda gayet iyi. Hatta Genshin Impact’te en yüksek ayarlarda 60 kare seçimi ile rahat oynayabiliyorsunuz. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen iki güncelleme ile telefonda ısınma sorunu kökten çözülmüş. Kullanımda hiçbir şey hissetmeseniz bile AnTuTu skorlarında ciddi bir düşüş yansıtan bu durum biraz can sıkıcı olabilir.
108 MP ana kamerası iyi iş çıkartan telefon, 10 MP periskop ve 10 MP telefoto ile 100x’e kadar yakınlaştırma yapıyor. 12 MP geniş açı da oldukça başarılı. Genel olarak çok iyi olsa da DXOMARK kanadına da bakınca rakiplerine nazaran bir gerileme söz konusu. Fakat sizin yapacağınız çekimlerde telefondan oldukça memnun kalabilirsiniz.
40 MP ön kamera da oldukça iyi. 8K 24 fps, 4K 60 fps çekimler bu kameralar ile mümkün. 5.000 mAh batarya oldukça iyi bir değer olsa da 25 Watt desteği az kalmış. Kutudan çıkmaması da ayrı bir dert. Çünkü herhangi bir şarj aleti değil PD 3.0 destekli bir şarj aleti bulmanız gerekecek. En azından LG şarj aletlerinin işe yaradığını da gördük.
Diğer tüm detaylar videoda!
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Yazan: butiksevda, 4 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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