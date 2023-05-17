Vivo bu yılın başlarında ocak ayında Y35m akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi ise markanın Y35m+ üzerinde çalıştığı orataya çıktı. Cihaz bu ayın başlarında Google Play Destekli Cihazlar listesi, 3C ve TENAA dahil olmak üzere birden fazla sertifika sitesinde göründü. Şimdi, resmi lansman öncesinde, akıllı telefon China Telecom listesinde görüldü ve tüm özellikleri, fiyatı ve kullanılabilirliği ortaya çıktı.

Vivo Y35m+ Teknik Özellikleri Açıklandı

China Telecom listelemesine göre, yaklaşmakta olan Vivo Y35m+ kavisli bir ekrana, düz kenarlara, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne ve bir LED flaşın eşlik ettiği çift kamera kurulumuna sahip olacak. Telefonun alt tarafında bir hoparlör ızgarası, bir USB Type-C bağlantı noktası, bir mikrofon ve 3,5 mm ses jakı bulunacak. Teknik özellikler söz konusu olduğunda, telefon Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,64 inç OLED ekranla gelecek. Şimdilik telefonun daha yüksek bir yenileme hızını destekleyip desteklemeyeceği belli değil.

Akıllı telefonun kaputunun altında MediaTek’in sekiz çekirdekli Dimensity 700 veya yeniden markalanmış versiyonu Dimensity 6020 işlemci yer alacak. Akıllı telefon 8GB’a kadar RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanına sahip olacak. Akıllı telefonun arka tarafında 50MP birincil kamera ve bilinmeyen bir yardımcı snapper yer alacak.

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Telefon, su damlası şeklindeki bir çentiğin eşlik edeceği 8MP’lik bir kameraya güvenecek. Yazılıma gelince, Y35m+ üstte OriginOS kullanıcı arayüzü ile Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. Tüm paket, muhtemelen 18W hızlı şarjı destekleyecek olan 5.000mAh bataryadan güç alacak. Boyutlar açısından, telefon 164,06 x 76,17 x 8,07 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığında olacak.

Vivo Y35m+ Fiyatlandırma ve Satış Tarihi

Vivo Y35m+, Star Ring Black ve Ripple Green renk seçenekleriyle gelecek. 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip temel Vivo Y35m+ modeli 1,599 CNY fiyatla satışa sunulacak. 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip en üst seviye varyant ise 1,799 CNY’ye mal olacak.