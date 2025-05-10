Bu videoda 40.000 TL bütçe ile alınabilecek, kamera konusunda iddialı telefonları listeliyoruz. Kamera kabiliyeti en iyi telefonlar denince akıllara genellikle amiral gemi segmentindeki telefonlar geliyor. Ancak daha uygun fiyatlı olan telefonlarda da kamera performansları azımsanmayacak derecede iyi. Peki hangi telefonların kameraları güzel performans sergiliyor? Cevabı videoda.

Sizin kullandığınız telefon nedir? Telefonunuzun kamera performansını beğeniyor musunuz? Yoksa daha iyi bir kamera kabiliyeti olan telefon almak ister misiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Xiaiomi #HONOR #Samsung