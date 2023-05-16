Huawei, kullanıcıların geniş bir yelpazede tercih edebileceği tablet ve telefonlarıyla dikkat çekiyor. Her kesimden kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli ürünleri kullanıcılarla buluşturan firma, Matepad Air adında heyecan verici bir yeni seri üzerinde çalışıyor. 18 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılması beklenen bu yeni seri, sızan bilgilere göre dikkat çekici özelliklerinin yanında, hafif ve ergonomik tasarımıyla da öne çıkacak. İşte tablet piyasasını yerle bir edecek Huawei MatePad Air!
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MatePad Air Sayesinde Güç ve Taşınabilirlik Tek Bir Yerde Buluşacak!
MatePad Air, ismindeki “Air” ibaresiyle, benzer bir şekilde Apple iPad Air ile rekabet etmeyi hedefleyen bir cihaz olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, cihazın 11 inçlik ekranı 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 3:2 en boy oranına sahip olacak.
Kolay taşınabilme ve rahat kullanım için MatePad Air’ın ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağını söyleyelim. Cihaz sadece 6.4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında olacak. Bu da cihazın özellikle gençleri hedeflediği yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor. Zira cihaz sabit bir kullanımdansa sürekli hareketli bir hayata sahip olanlara özel olarak tasarlanmış.
Tabletin gücünü Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden alacağı belirtiliyor. Ayrıca, 8.300 mAh kapasiteli bir pil ile 40W hızlı şarj desteği sunacak. Diğer ortaya çıkan detaylar arasında LED flaşlı tek arka kamera ve stereo hoparlörler bulunuyor. Kamera tasarımının iPhone XR’a benzediğini görmek mümkün. iPad Air da benzer bir tasarımla gelmişti.
Yayınlanan fotoğraflarda beyaz versiyonu görünen cihazın, başka renk seçeneklerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca, kesin fiyat bilgisi henüz mevcut değil, ancak tahminlere göre cihaz yaklaşık 430 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak. Cihazın tanıtım tarihinin ise 18 Mayıs olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyelim.
Huawei bu cihazla beraber Galaxy Tab S serisine ve iPad Air serisine meydan okuyacak. Cihazın donanım özelliklerine baktığımızda, Huawei’nin oldukça iddialı bir modelle bizleri karşılayacağını söylemek mümkün. Tablet pazarında dengeler bu modelle birlikte değişebilir.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MatePad Air başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!