MatePad Air, ismindeki “Air” ibaresiyle, benzer bir şekilde Apple iPad Air ile rekabet etmeyi hedefleyen bir cihaz olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, cihazın 11 inçlik ekranı 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 3:2 en boy oranına sahip olacak.

Kolay taşınabilme ve rahat kullanım için MatePad Air’ın ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağını söyleyelim. Cihaz sadece 6.4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında olacak. Bu da cihazın özellikle gençleri hedeflediği yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor. Zira cihaz sabit bir kullanımdansa sürekli hareketli bir hayata sahip olanlara özel olarak tasarlanmış.