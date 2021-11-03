Vivo Y21s Kutu Açılışı | Vivo’nun Yerlisinden Şık Tasarım

Vivo Y21s, yakın zamanda ülkemizde satışta olacak. Bizler de, siz daha Y21s’i raflarda görmeden; kutu açılışını gerçekleştirdik. Y21s, arka taraftaki gradyan renk düzeni ve hafif kasa yapısına dahil olan MediaTek Helio G80 işlemcisiyle, birçok kullanıcının talebini üzerine çekebilir.

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Vivo Y21s teknik özellikler: