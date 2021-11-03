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Vivo Y21s Kutu Açılışı | Vivo’nun Yerlisinden Şık Tasarım
Vivo Y21s, yakın zamanda ülkemizde satışta olacak. Bizler de, siz daha Y21s’i raflarda görmeden; kutu açılışını gerçekleştirdik. Y21s, arka taraftaki gradyan renk düzeni ve hafif kasa yapısına dahil olan MediaTek Helio G80 işlemcisiyle, birçok kullanıcının talebini üzerine çekebilir.
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Vivo Y21s teknik özellikler:
- Ekran Boyutu: 6.51 İnç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1600 (HD+) Piksel
- Dahili Depolama: 128 GB
- Bellek (RAM): 4 GB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- İşlemci: MediaTek Helio G80 (MT6769V)
- CPU Frekansı: 2.0 GHz
- CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
- İşlemci Mimarisi: 64-bit
- Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-G52 MC2
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