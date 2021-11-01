Akıllı Telefonlar
Counterpoint Raporlarına Göre Vivo, Çin’in En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticisi
Araştırma firması Counterpoint Research’ün aylık sektör raporuna göre Vivo, 2021’in üçüncü çeyreğinde Çin’in akıllı telefon pazarında 1.sırada. Şirket, Çin’deki akıllı telefon satışlarının %23’lük pazar payının sahibi olurken bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21’lik büyüme oranıyla da başarısını perçinledi. Vivo, ürün çeşitliliği ile en çok tercih edilen modeller arasındaki konumunu desteklemeye devam etmeye kararlı gibi görünüyor.
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Counterpoint raporlarına göre Vivo, Çin’in en gözde akıllı telefon üreticisi
Çin, hem nüfusu hem de pazar büyüklüğüyle, dünyanın en önemli pazar yeri konumunda. Bütün markaların globaldeki başarısına büyük etkide bulunan Çin tüketicisi, konu akıllı telefon olunca, tercihini ağırlıklı olarak Vivo’dan yana kullanmış gibi görünüyor. Çin’de gösterdiği başarının yanı sıra Vivo, yakın zamanda Canalys’in açıkladığı raporda da 2021’in üçüncü çeyreğinde %10’luk pazar payıyla ilk kez küresel akıllı telefon sevkiyatlarında dördüncü sırada yer almıştı.
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Counterpoint Raporlarına Göre Vivo, Çin’in En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticisi
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