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İnceleme

Vivo Y21s | İnce, Şık, Elegant ve Yerli!

Yerli üretim yeni Vivo cihazlardan biri olan Y21s’in malzeme kalitesi ve tasarımı dikkat çekerken; maalesef fiyat noktasında işler şimdilik beklediğimiz noktada değil. MediaTek Helio G80’den gücünü alan Y21s’in fiyatı bir miktar daha aşağı yönlü seyir gösterdiğindeyse kullanıcıların rahatlıkla tercih edebileceği bir akıllı telefonla karşı karşıyayız.

Vivo Y21s’in güncel fiyatını buradan kontrol edebilirsiniz.

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Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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