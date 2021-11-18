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Vivo Y21s | İnce, Şık, Elegant ve Yerli!
Yerli üretim yeni Vivo cihazlardan biri olan Y21s’in malzeme kalitesi ve tasarımı dikkat çekerken; maalesef fiyat noktasında işler şimdilik beklediğimiz noktada değil. MediaTek Helio G80’den gücünü alan Y21s’in fiyatı bir miktar daha aşağı yönlü seyir gösterdiğindeyse kullanıcıların rahatlıkla tercih edebileceği bir akıllı telefonla karşı karşıyayız.
Vivo Y21s’in güncel fiyatını buradan kontrol edebilirsiniz.
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