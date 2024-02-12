Vivo Y200e orta seviyeyi karıştırmaya geliyor. Çinli teknoloji devi Vivo, yepyeni bir orta seviye akıllı telefon ile pazarı sarsmaya hazırlanıyor. Son sızıntılarla beraber bir süredir merakla beklenen Vivo Y200e özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Bu canavar Türkiye’ye gelirse yok satar.

Vivo Y200e 5G Geliyor, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo’nun yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeye hazırlandığına dair bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir bir sızıntı kaynağının X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Vivo Y200e 5G modeli, çarpıcı özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekecek.

Vivo Y200e özellikleri, yeni canavarın daha önce Endonezya’da piyasaya sürülen Vivo Y100 5G modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olacağını gösteriyor. Bu yeni model, Oppo A79, Samsung Galaxy A15 ve OnePlus Nord CE 3 Lite gibi güçlü rakiplerle rekabet edecek.

Sızıntıya göre, Vivo Y200e, 1200 nit parlaklığa kadar 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran ile gelecek. Yonga seti kısmındaysa daha önce çok nadir gördüğümüz Snapdragon 4 Gen 2 yonga setine ve 6 GB/8 GB RAM seçeneği eşlik edecek. 8GB ek sanal RAM özelliği de sunuluyor.

Vivo Y200e’nin depolama kapasitesi 128 GB olarak karşımıza çıkıyor ve cihazda microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteğine yer verildiğini görüyoruz. Cihaz, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 işletim sistemini kullanacak. Ayrıca, 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile donatılacak, böylece kullanıcılar daha uzun süre pil endişesi yaşamadan telefonlarını kullanabilecekler.

Ses performansına önem veren kullanıcılar için, cihaz yüzde 300 ses yükseltici desteğine sahip çift hoparlör sunacak. Ön tarafta bulunan 16 megapiksel selfie kamerası, net ve yüksek çözünürlüklü selfieler çekme imkanı sunacak.

Cihazın arkasında, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü bulunacak. Şık bir tasarıma sahip olan Y200e, deri arka yüzeyi ve sadece 7,79 mm kalınlığı ile dikkat çekecek. Yeni canavarın tasarımı dikkat çekecek gibi.

Sızıntıya göre, Vivo Y200e fiyatı oldukça rekabetçi olacak ve 240 dolar altında bir etiketle satışa sunulacak. Bu durum, akıllı telefon kullanıcıları için bütçe dostu bir seçenek sunan Vivo’nun akıllı telefon pazarındaki varlığını güçlendirmesine katkı sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce orta seviyede bu cihaz alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!