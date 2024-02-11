Bu yılın fiyat performans telefonlarından olan Oppo Reno 12 serisi hakkında yeni haberler geldi. Yakın zamanda global pazarda Oppo Reno 11F modelinin ardından Reno 12 serisi gündeme geldi. Reno 11 serisinin muhtemelen son üyesi olan Reno 11F’nin ardından marka, bu yılın Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen Reno 12 serisine odaklandı. Oppo Reno 12 özellikleri son sızıntılarda ortaya çıktı. Yepyeni bir Sony kamera sensörü iddiası ortalığı karıştırdı.

Oppo Reno 12 Serisi Geliyor, Bu Özelliklerle Rakipsiz Olacaklar

Geçtiğimiz hafta yapılan raporlarda, Reno 12 serisinde kullanılacak yonga seti hakkında ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Weibo’daki bir sızıntı kaynağı tarafından yapılan yeni bir sızıntı, Reno 12 serisinin bazı önemli kamera özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Oppo Reno 12 serisi özel bir Sony kamera lensi ile öne çıkacak gibi duruyor. Bu, Oppo’nun fotoğrafçılık yeteneklerinde önemli gelişmeler yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Kamera yükseltmesinin kesin sonuçları belirsiz olsa da, önceki modellere kıyasla görüntü kalitesindeki değişiklikler hakkında spekülasyonlar var.

Sızdırılan Oppo Reno 12 özellikleri dikkat çekici. Cihazın gücünü MediaTek MTK 24M işlemciden aldığı görülüyor. Ne yazık ki bu işlemcinin kesin adı hakkında henüz bir bilgi yok. Büyük ihtimalle bu işlemci MediaTek Helio G serisinden ziyade, daha yeni ve daha güçlü Dimensity yonga seti serisinin bir üyesi olacak.

Bu gizemli işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile destekleniyor. Tasarım ise selefine benzeyecek gibi duruyor. Cihazın 6.7 inç boyutlu FHD+ 120Hz OLED ekranı bulunacak. Ayrıca arkada 4 tarafı kavisli cam arka yüzey sayesinde premium hissiyat sonuna kadar yaşatılacak.

Kamera kurulumu ise 50MP OIS destekli Sony ana kamera ve 8MP geniş açı kamerasından oluşan çift arka kamera ve 50MP selfie kamerası şeklinde olabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu model Sony’nin yeni kamera sensörünü kullanan ilk cihaz olabilir. Ayrıca, cihazın 67W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh pil ile geleceği söyleniyor.

Şimdiye kadar paylaştığımız özellikler, serinin standart modeli olan Reno 12’ye ait özelliklerdi. Reno 12 Pro özellikleri ise çok başka olacak. Reno 12 Pro için sızıntılar bu modelin farklı bir yonga seti kullanacağını gösteriyor. Önceki spekülasyonlardan farklı olarak, Reno 12 Pro’nun MediaTek Dimensity 9200 yonga setini kullanacağı belirtiliyor.

Standart modelle benzer ekran ve tasarım özelliklerine sahip olması beklenen Pro modeli, daha gelişmiş bir kamera kurulumuna sahip olacak. Muhtemelen 50MP (2x optik zoom) + 8MP çift arka kamera kurulumu ve 50MP otomatik odaklama destekli selfie kamerası içerecek olan Pro modeli, aynı zamanda 67W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh bataryayı destekleyecek.

İşlemci dışında iki cihazın da aynı özellikleri sunacağı düşünülüyor. Oppo cephesi burada iki cihazı fiyat noktasında ayıracak. Reno 12 daha uygun fiyatlı bir model iken, Reno 12 Pro amiral gemisi katili segmente göre fiyatlandırılacak. Kesin fiyatlar ise henüz belli değil.

Oppo Reno 12 serisinin resmi duyurusu için heyecanla beklenirken, sızan özelliklerin telefon tutkunlarını heyecanlandırdığı aşikar. Yeni serinin, Oppo’nun akıllı telefon teknolojisindeki ilerlemesini bir kez daha göstermesi bekleniyor.

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