Çinli teknoloji devi Vivo, son yıllarda üst düzey akıllı telefon seriyle birçok beğeni topladı ve ülkesinde ve dünyada adından oldukça söz ettirdi. Şirket şimdi ise amiral gemisi klasmanından uzaklaşıp mevcut orta sınıf akıllı telefon modellerinden birinin yeni sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söz konusu cihaz Vivo Y11 2023 modeli şirketin bu alandaki ürün yelpazesini genişletecek.

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Henüz resmi bir duyurusu yapılmamış olan telefon hakkındaki ilk sızıntı lansman tarihi üzerinden geldi. Sızdırdığı bilgileri PriceBaba ile paylaşan ünlü teknoloji yazarı Paras Guglani yeni telefonu gündeme düşürdü. Ünlü blog sahibi telefonun beklenen özelliklerine de değinmeyi unutmadı.

Vivo Y11 Yakında Geliyor

Yaklaşan yeni telefon için hazırlanan zaman çizelgesine göre Y11 bu ayın sonunda kendi ülkesi Çin’de satışa sunulacak. Yeni orta segment cihazın küresel pazara açılması için ise Nisan ayı beklenecek. Söz konusu yeni model hakkında net bir fiyatlandırma ayrıntısı bulunmasa da 145 dolardan daha yüksek bir etiket değeri ile geleceği düşünülmüyor.

Vivo Y11 Özellikleri

İlk olarak iddialara göre, Y11 (2023) Full HD+ çözünürlük sunabilen 6,5 inç LCD panele sahip ekonomik bir akıllı telefon modeli olacak. Cihaz ayrıca, eski modele güç veren Snapdragon işlemcinin üzerinde bir MediaTek yonga seti ile donatılacak. Bilmeyenler için, Y11’in 2019 versiyonu Snapdragon 439 işlemcisinden güç alıyor.

Yeni MediaTek çipinin yanı sıra, cihaz 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına da ev sahipliği yapacak. Telefon ayrıca 4GB’a kadar sanal RAM sağlayan bellek genişletme teknolojisini de destekleyecek. Ürün yazılım tarafında kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalışacak. Pil ve şarj hızı konularına da değinecek olursak, cihazın 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh değerinde bir bataryadan besleneceği ön görülüyor. Ekonomik bir model olacağı belirtilen akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de yer alacak. Arka panelde sağlamlık açısından polikarbonat malzemeli bir kasa bulunacak. Söz konusu kasanın birkaç farklı renk seçeneği ile sunulması muhtemel.