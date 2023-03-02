Çin merkezli teknoloji devi Vivo, bu yıla da yeni ürünleriyle hızlı bir giriş yaptı. Şirket beklenen akıllı telefon serisi V27 için dün bir lansman düzenledi. Marka bu lansmanın ardından yeni tableti içinde çalışmalarını hızlandırdı. Bu yılın ilk yarısında raflarda yerini almasını beklediğimiz Vivo Pad 2 hakkında güvenilir kaynaklardan bazı bilgiler gelmeye başladı. Son olarak yaklaşan tabletin kullanacağı yonga seti ortaya çıktı.

Vivo Pad 2 İşlemcisiyle Yeni Çıkacak Tabletlere Rakip Olacak

Son söylentiler dev firmanın Nisan 2022’de çıkan Vivo Pad’in halefi geliştirdiklerini söylüyor. Teknoloji dünyasının tanınan isimlerinden Digital Chat Station, Vivo Pad 2 olarak adlandırılması muhtemel olan bu yeni tabletin Dimensity 9000 yonga setine sahip olacağını söylüyor.

Yaklaşan OnePlus Pad ve OPPO Pad 2‘nin de aynı işlemciden güç alacağı düşünülüyor. Görünüşe göre, markaların piyasaya süreceği yeni ürünler arasında gerçekleşecek kızgın bir rekabete şahit olacağız.

Yeni Tablet İçin Nisan Ayı İşaret Ediliyor

Vivo Pad 2’nin diğer iki cihaz olan Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip ile birlikte bu yıl Nisan ayında bir etkinlikte piyasaya sürüleceğine inanılıyor. Vivo X Fold 2’nin Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformunu kullanan ilk katlanabilir telefon olması beklenirken, Vivo X Flip’in Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini kullanması bekleniyor. Yeni tabletin kullanacağı yonga seti hariç özellikleri hakkında net bir bilgi yok. Ancak yaklaşan cihazın selefini hatırlamak, bizlere yeni ürün ile alakalı daha çok fikir verebilir.

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Vivo Pad Özellikleri

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında piyasaya sürülen Vivo Pad, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı sunan 11 inç IPS LCD bir ekrana sahip. Cihaz, Snapdragon 870 mobil işlemcisinden güç alıyor. Söz konusu yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama alanı ile destekleniyor.

Vivo Pad ayrıca ses için dört hoparlöre ev sahipliği yapıyor. Tablette 8 megapiksel çözünürlüklü bir ön kameranın yanı sıra ve 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş sensör mevcut. Pad serisinin ilk modeli ayrıca, 44W hızlı şarjı destekleyen 8.040mAh bataryadan besleniyor.