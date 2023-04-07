Vivo‘nun yakında Hindistan pazarında Vivo Y100A adlı yeni bir Y serisi telefon piyasaya sürmesi muhtemel. Hatırlanacağı üzere şirket, Dimensity 900 ile çalışan Vivo Y100’ü bu yılın Şubat ayında Hindistan’da tanıtmıştı. Y100A, geçtiğimiz ay Hindistan’da piyasaya sürülen iQOO Z7 5G’nin ince ayarlanmış bir versiyonu gibi görünüyor.

Vivo, Y100A’nın tanıtım görüntüsü, altın ve mavi tonlarında geleceğini gösteriyor. Cihazın arkasında OIS ve LED flaşlı üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Cihazın sağ kenarında bir ses düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor.

Vivo Y100A, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca bir ekran altı parmak okuyucusuna sahip olacak.

Vivo Y100A özellikleri (söylenti)

Mumbai merkezli perakendeci Mahesh Telecom, Vivo Y100A’nın teknik özelliklerini açıkladı. Cihaz Full HD+ çözünürlük sunan 6,38 inç AMOLED ekran, 16 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel (ana) + 2 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesi ile gelecek. Android 13 işletim sistemi üzerinde FunTouch OS ile çalışacaktır.

İlginizi çekebilir: POCO C51 100 Dolarlık Fiyatı ile Geldi!

Y100A, Dimensity 920 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. 44W hızlı şarj özelliğine sahip 4.500mAh pil barındıracak. Cihazın Hindistan’da 26.999 Rs (~ 330 dolar) fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Y100A’nın çevrimdışı pazara yönelik olacağı da söyleniyor.