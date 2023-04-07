Xiaomi’nin bağımsız markası POCO söz verdiği gibi, şirketin Hindistan’daki C serisindeki en son bütçeli akıllı telefonu olan POCO C51 modelini piyasaya sürdü. 100 dolarlık fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken bu telefonun Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor. Ülkemizde de uygun fiyata satılacağı düşünülen telefonun özelliklerine gelin yakından göz atalım.

Telefonda bizleri 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli LCD ekran karşılıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek’in sekiz çekirdekli Helio G36 yonga setini görünüyoruz. RAM tarafında telefonda 4 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. Depolamada ise 64 GB depolama bulunuyor. Bu hafızayı microSD kart ile 1 TB’a kadar artırabileceğinizi de belirtelim.

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Telefonun arkasında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP arka kamera, + ikincil kamera ve önünde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera yer alıyor. Kutusundan Android 13 Go ile çıkan telefonda 10W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya da bulunuyor. 5G desteği olmayan bu telefon bakalım ülkemiz pazarına ne zaman gelecek?

POCO C51 özellikleri

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli LCD ekran

2.2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G36 12nm işlemci

IMG PowerVR GE8320 @ 680MHz GPU

4GB LPDDR4X RAM

64GB eMMC 5.1 dahili depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 13 (Go Sürümü)

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP arka kamera, + ikincil kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera

3,5 mm ses jakı, FM Radyo

Arkaya monte parmak izi tarayıcısı

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, Mikro USB bağlantı noktası

10W şarjlı 5000mAh pil