VİVO Y Sersinin Yeni Modeli Y21s Satışa Sunuldu

vivo yerel üretim Y serisinin yeni modeli Y21s Kasım ayı itibariyle satışa sunuldu. vivo Y21s fiyatı, 12 taksit imkanı ve özellikleri ile ilgileri üzerine çekmeyi başarıyor.

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vivo Y21s modeli, 1600 x720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,51 inç ekran ile geliyor. HD Halo Ekran, sizi ayrıntıları ve zengin canlı renklerin içine çekiyor. Film izlemekten oyun oynamaya kadar Y21s ile geçen her saniye bir deneyime dönüşüyor. İlave Göz Koruma Modu, daha rahat bir seyir deneyimi sunmak için mavi ışığı filtreliyor. Ayrıca 182 gr ağırlığı ve 8,0 mm gövdesi ile cihaz son moda halini sunuyor. Ana ekranda su damlası çentiği içerisinde ön kameraya yer verilirken parmak izi tarayıcı tutuş pozisyona uygun bir şekilde kasanın yanında konumlandırılıyor. Telefonunuzu tek hamlede açma imkanı sunuyor.

vivo Y21s’in arka bölümünde ise sol üst köşede yer alan çift katmanlı tasarımı ile üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığı yeniden tanımlayan bu üçlü kamera sistemi 50 MP geniş açılı ana kamera, 2 MP Makro kamera ve 2 MP Bokeh kameradan oluşuyor. 50 MP ana kamera hayatın en güzel anlarını kolayca yakalarken, fotoğrafların yakınlaştırırken ve kırparken mutlak bir netlikte kalmasını sağlıyor. 2 MP Makro kamera ise, 4 cm’ye kadar yaklaşan bir odak ile minik harikalardan oluşan bir dünyayı ortaya çıkarıyor. Bokeh algoritması da arka planın daha da doğal görünmesini sağlayarak derinlikleri daha kaliteli bir hale getiriyor. vivo için tasarlanan dört farklı “Şık Gece Filtreleri” sayesinde gece çekimleri yapıyor. Süper Gece algoritması sayesinde Y21s gren önleme teknolojisi, netlik sağlamak için birden fazla kareyi tek bir karede bir araya getiriyor.

Hafifliği, tasarımı ve gücü bir arada sunan bu zarif akıllı telefon, bitmeyen enerjisini 8,0 mm’lik ince gövdesindeki 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesinden alıyor. Telefonunuzu hızlıca şarj edin, büyük pil kapasitesinden sonuna kadar yararlanabilir ve verimli enerji yönetiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

vivo Y21s, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz’e kadar CPU çalışma hızına ulaşan bir MediaTek – MT6769 sekiz çekirdekli işlemci ile destekleniyor. Bu sayede Y21s daha yüksek görüntü kalitesi ve daha güçlü performans sunan bir oyun canavarına dönüşüyor. 4 GB RAM’e sahip olan modelde genişletilmiş RAM seçeneği ile uygulamalar arasında geçişi daha da akıcı hale getirmek için 1 GB’a kadar boş ROM alanınız genişletilmiş RAM olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca akıllı telefonda bulunan üçlü kart yuvası sayesinde mikro SD kart desteği ile depolama alanı 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Sevdiğiniz müzik, film, fotoğraf ve videolar için daima boş yeriniz oluyor. Telefon Gün Ortası Rüyası ve Gece Yarısı Mavisi olarak iki renk seçeneğiyle sunuluyor. vivo Y21s bütçe dostu fiyatı ve 12 taksit seçeneği ile operatör mağazalarında veya teknoloji zincir mağazalarında tüketiciyle buluşuyor.