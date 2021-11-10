Haber
EKRANDAN TAŞAN GÖRÜNTÜ! Ambilight, Ambisleep ve Ambi Wakeup Nedir? | Philips The One 58PUS8506
Philips’i diğer tüm televizyon üreticilerinden ayıran Ambilight özelliği nedir? Ne işe yarar? gibi soruların cevabı bu videoda!
İlginizi çekebilir; Forza Horizon 5 inceleme | Merhaba Meksika!
İçindekiler
EKRANDAN TAŞAN GÖRÜNTÜ! Ambilight, Ambisleep ve Ambi Wakeup Nedir? | Philips The One 58PUS8506
YENİ NESİL KONSOLLARA HAZIR TV! | Philips The One 58PUS8506: https://youtu.be/Fy3pieP6gkU
TV hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/8506
Philips Ambilight TV, akıllı LED’ler sayesinde ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odaya yansıtır. Ekranı genişletir. daha büyük ekranda seyretme hissi ve daha çok sarmalayan görüntü deneyimi yaşatır.
Rahatlatıcı ve dinlendirici Ambilight, TV’niz bekleme modundayken bile çalışır. Mükemmel ortam aydınlatmasının tadını çıkarmak için tek yapmanız gereken, uzaktan kumandanızdaki Ambilight düğmesine basmaktır. Televizyon seyrederken çok daha az göz yorgunluğu oluşur.
Filmin verdiği duyguları odaya taşıyın. Patlamalar duvarlarda yansır. Geniş çekimler daha da geniş görünür. Ambilight’ın yoğunluğunu ruh halinize uyacak şekilde ayarlayabilir ya da Ambilight’ı tamamen kapatabilirsiniz. Ortama şık ve kozmetik bir atmosfer/ambiyans sağlar.
Ambisleep
Ambisleep mode’u tüketicilerin biraz daha rahatlıkla uykuya dalmalarına yardımcı olmaktadır. TV’yi kapattıktan sonra TV’nin parlaklığının, rahatlatıcı ses efektleriyle (kamp ateşi, yağmur, sahildeki dalga, hafif bir esinti, …) yavaşça azalmaya başlamasıdır. Kullanıcı Ambisleep mode’unun rengini, parlaklığını, sesini ve süresini kendi tercihlerine göre ayarlayabilecektir. Böylelikle kendine en uygun ve en konforlu ortamı yaratmaktadır.
Gündoğumu Alarmı
Gündoğumu modu; fonda yumuşak arka müzik çalarken, Ambilight ile beraber gündoğumu animasyonu sayesinde uyanmanızı sağlar Bu insan vücudu üzerinde faydalı etkisi olduğu kanıtlanmış doğal uyanma sürecine sahip olmanızı sağlar. Belirlenen alarm saatinde TV açılır ve Ambilight ve yumuşak müzikle geliştirilmiş yavaş gündoğumu animasyonu sunar. Gündoğumu animasyonundan sonra hava durumu bilgilerinin gösterildiği ekran görüntüsü gelir. Kullanıcı 5 adede kadar alarm kurabilir. Şarkı listesinden seçim yapabilir. Çeşitli arka plan fotoğrafları arasından seçim yapabilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
MediaMarkt’ta Şahane Kasım fırsatları devam ediyor!
Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
OnePlus Nord 2 Patladı! Peki Risk Altında Mısınız?
Binance Bazı Kullanıcılarından DOGE’larını İade Etmesini İstedi!
Miami, Bitcoin Getirilerini Şehir Sakinlerine Dağıtacak!
Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
YENİ PUBG OYUNUNU DENEDİK! | PUBG: New State neler sunuyor?
Gerçek İndirimli Kulaklıkları Seçtik! (Kasım İndirimleri)
OPPO A16 İnceleme | A Serisinin Yeni Üyesi Neler Sunuyor?
2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Nokta!
Cuma Raporu #180: Nova 9 Türkiye fiyatı, YouTube dislike konusu ve dahası
YENİ PUBG OYUNUNU DENEDİK! | PUBG: New State neler sunuyor?
Gerçek İndirimli Kulaklıkları Seçtik! (Kasım İndirimleri)
OPPO A16 İnceleme | A Serisinin Yeni Üyesi Neler Sunuyor?
2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Nokta!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.