EKRANDAN TAŞAN GÖRÜNTÜ! Ambilight, Ambisleep ve Ambi Wakeup Nedir? | Philips The One 58PUS8506

Philips’i diğer tüm televizyon üreticilerinden ayıran Ambilight özelliği nedir? Ne işe yarar? gibi soruların cevabı bu videoda!

İlginizi çekebilir; Forza Horizon 5 inceleme | Merhaba Meksika!

YENİ NESİL KONSOLLARA HAZIR TV! | Philips The One 58PUS8506: https://youtu.be/Fy3pieP6gkU

TV hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/8506

Philips Ambilight TV, akıllı LED’ler sayesinde ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odaya yansıtır. Ekranı genişletir. daha büyük ekranda seyretme hissi ve daha çok sarmalayan görüntü deneyimi yaşatır.

Rahatlatıcı ve dinlendirici Ambilight, TV’niz bekleme modundayken bile çalışır. Mükemmel ortam aydınlatmasının tadını çıkarmak için tek yapmanız gereken, uzaktan kumandanızdaki Ambilight düğmesine basmaktır. Televizyon seyrederken çok daha az göz yorgunluğu oluşur.

Filmin verdiği duyguları odaya taşıyın. Patlamalar duvarlarda yansır. Geniş çekimler daha da geniş görünür. Ambilight’ın yoğunluğunu ruh halinize uyacak şekilde ayarlayabilir ya da Ambilight’ı tamamen kapatabilirsiniz. Ortama şık ve kozmetik bir atmosfer/ambiyans sağlar.

Ambisleep

Ambisleep mode’u tüketicilerin biraz daha rahatlıkla uykuya dalmalarına yardımcı olmaktadır. TV’yi kapattıktan sonra TV’nin parlaklığının, rahatlatıcı ses efektleriyle (kamp ateşi, yağmur, sahildeki dalga, hafif bir esinti, …) yavaşça azalmaya başlamasıdır. Kullanıcı Ambisleep mode’unun rengini, parlaklığını, sesini ve süresini kendi tercihlerine göre ayarlayabilecektir. Böylelikle kendine en uygun ve en konforlu ortamı yaratmaktadır.

Gündoğumu Alarmı

Gündoğumu modu; fonda yumuşak arka müzik çalarken, Ambilight ile beraber gündoğumu animasyonu sayesinde uyanmanızı sağlar Bu insan vücudu üzerinde faydalı etkisi olduğu kanıtlanmış doğal uyanma sürecine sahip olmanızı sağlar. Belirlenen alarm saatinde TV açılır ve Ambilight ve yumuşak müzikle geliştirilmiş yavaş gündoğumu animasyonu sunar. Gündoğumu animasyonundan sonra hava durumu bilgilerinin gösterildiği ekran görüntüsü gelir. Kullanıcı 5 adede kadar alarm kurabilir. Şarkı listesinden seçim yapabilir. Çeşitli arka plan fotoğrafları arasından seçim yapabilir.