Vivo ve iQOO‘nun yakında piyasaya yeni akıllı telefonlar sürmeyi planladığını zaten biliniyordu. Ancak herhangi bir resmi duyurudan önce, yeni bir sızıntı Vivo X90s ve iQOO 11s modelleri için olası lansman zaman çizelgesini ortaya çıkardı.

Vivo X90s bu ayın sonunda, iQOO 11s Temmuz ayında geliyor

Yeni bilgi, ayrıntıları Weibo’da (Çinli bir mikroblog web sitesi) paylaşıldı. Sızıntı, X90s modelinin bu ayın sonlarında piyasaya sürüleceğini iddia ederken, iQOO 11s modelinin Temmuz ayında piyasaya sürüleceği iddia edildi. Ne yazık ki, ihbarcı her iki akıllı telefon için de net bir lansman tarihi açıklamadı.

Ayrıca, sızıntı Vivo X90s’in MediaTek Dimensity 9200+ işlemci ile donatılacağını ve bunun da son TENAA gözlemiyle uyumlu olduğunu ekliyor. Öte yandan, iQOO 11s modeli Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setine sahip olacak. Yeni sızıntı, iki akıllı telefonla ilgili ek ayrıntıları ortaya koymuyor, ancak şimdiye kadar bildiklerimizi daha da doğruluyor.

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Her iki model de birinci sınıf özelliklere ve özelliklere sahip üst düzey cihazlar olacak. iQOO 11s’in etkileyici bir 200W hızlı şarj özelliğine sahip olması bekleniyor. Her iki modelin de küresel pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ya da yalnızca Çin bölgesiyle sınırlı kalıp kalmayacağı da belli değil. Daha fazla güncelleme için takipte kalın.