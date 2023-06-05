Counterpoint Research’ün son raporu, 2021’in 4. çeyreğinden 2023’ün ilk çeyreğine kadar olan dönemdeki akıllı telefon işlemci (AP) pazarında ortaya çıkan ilginç eğilimleri ve değişimleri gösteren verileri sunuyor. MediaTek, 2023’ün ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre düşüş yaşasa da akıllı telefon işlemci pazarında baskın bir güç olarak ortaya çıktı. Bu makale, MediaTek, Qualcomm, Apple, UNISOC, Samsung ve Huawei Hisilicon’un performansına odaklanarak raporun detaylarını araştırıyor ve aynı zamanda endüstriye potansiyel etkilerini tartışıyor.

Rapora göre, 2023’ün ilk çeyreğinde MediaTek, akıllı telefon AP pazarında %31’lik bir pazar payı elde etti. Ancak şirket, bir önceki çeyreğe göre hem miktarlarda hem de pazar payında bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, envanter ayarlamalarına ve zayıf talebe bağlanabilir ve bu da LTE SoC gönderilerinde %5’in üzerinde ve 5G SoC gönderilerinde ise 5%’ten az bir düşüşe yol açabilir. Analistler, envanter seviyelerinin istikrara kavuşmasıyla birlikte MediaTek için yılın ikinci yarısında toparlanma bekliyor.

İlginizi Çekebilir: MediaTek ve Nvidia Qualcomm’un Canına Okumaya Geliyor!

Qualcomm ise AP pazarında önde gelen bir oyuncu olarak %28’lik pazar payı elde etti. Envanter düşüşlerinin normalleşmesi beklenen önümüzdeki çeyreklerde, Qualcomm’un gönderilerinin 2023’ün ikinci çeyreğinde sabit kalması öngörülüyor.

Apple, tescilli yonga setleriyle tanınan bir şirket olarak %26 pazar payına sahipti. Ancak, yonga setlerinin mevsimsel etkiler nedeniyle 2023’ün ikinci çeyreğinde düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, iOS platformu, Android pazarından daha iyi performans gösterdi ve zayıf talebe karşı direnç gösterdi.

Samsung, Exynos 1330 ve 1380 yonga setlerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Q1 2023’te gönderilerde hafif bir artış yaşadı. Bu teklifler, hem üst düzey hem de düşük kaliteli pazar segmentlerine hitap ederek satışların artmasına neden oldu.

Düşük kaliteli segmentte uzmanlaşmış UNISOC, 2023’ün ikinci çeyreğinde, 99 doların altındaki cihazlarda LTE portföyüne olan artan talep nedeniyle gönderilerde marjinal bir artış yaşadı.

Huawei Hisilicon şu anda %1’den daha az pazar payına sahip olsa da, yakın gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir cep telefonu çipiyle geri dönüş yapabilir. Counterpoint analistleri, 2023’te Huawei Hisilicon için öncelikle orta sınıf segmentini hedef alan yaklaşık 2-4 milyon adet sevkiyat hacmi öngörüyor.

Counterpoint analistlerine göre, OPPO’nun MediaTek ve Qualcomm için çip geliştirme planlarından vazgeçme kararı da olumlu sonuçlar doğurdu, çünkü bu, endişelenmeleri gereken bir rakibin azalması anlamına geliyor. MediaTek’in beklenen toparlanması, yeni oyuncuların potansiyel olarak pazara girmesi ve işbirliği olanakları, akıllı telefon AP pazarının gelişen doğasını vurguluyor ve yakın gelecekte heyecan verici gelişmelerin vaat edildiğini gösteriyor.