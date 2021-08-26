Vivo X70 Pro Plus Render Görüntülerde Sızdırıldı!

Vivo’nun amiral seviyesi dediğimiz segmentteki X serisinin yeni üyesi olacak isim X70 Pro Plus render görüntülerde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. İlk başta göze çarpan detay arka taraftaki kamaera çıkıntısı ve yan tarafındaki siyah cam bölüm.

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Bu yılın Ocak ayının sonunda tanıtımı yapılan X60 serisinin daha bir senesi dolmamışken X70 serisinin ayak sesleri duyulmaya hatta görüntüleri sızdırılmaya başladı bile. X serisinin öne çıkan ana noktası kamera olduğunu da varsayarsak yeni serinin de kamera da iddialı bir model olacağını söyleyebiliriz. Ve akıllı telefonların sızdırmasıyla Twitter’da ün kazanan OnLeaks bu seferde vivo X70 Pro Plus modeli gün yüzüne çıkarmış oldu. Fotoğraflar, devasa dört kameralı çıkıntılı ve farklı tasarım da dahil olmak üzere telefonun temel özelliklerine ışık tutuyor.

And today, in order to wrap up my #Vivo X70 Series run, here comes your very first look at the #VivoX70ProPlus! (360° video + stunning 5K renders + dimensions) This time on behalf of @Pricebaba -> https://t.co/SCoXIp7OUb pic.twitter.com/llbXwHXpEn — Steve H.McFly (@OnLeaks) August 26, 2021





Görsellerden de anlaşılacağı üzere Vivo X70 Pro Plus, ince çerçevelere sahip kavisli bir ekrana sahip. Diğer X70 serisi modeller gibi, Pro+ ayrıca ekranın ortasına hizalanmış bir delikli kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip. OnLeaks’e göre akıllı telefon, X70 ve X70 Pro’da bulunacak 6.5 inçlik panellerden daha büyük olan 6.7 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Vivo X70 Pro+, arka panelin neredeyse üçte birini kaplayan devasa bir kamera modülüne sahip olacağı anlaşılıyor. Halefi X60 Pro+ gibi ZEISS optiklere sahip olması beklenen modelde dört kamera, bir lazer otofokus ünitesi ve bir LED flaş bulunacak. Vivo X70 Pro+’nın kamera kurulumları hakkında ise bir bilgi yok.

Kamera ünitesinin sağ tarafında büyük boş alan ya bir tasarım özelliği olabilir ya da Mi 11 Ultra’da görülene benzer ikincil bir arka ekran için bırakılmış olabilir. Kamera çıkıntısına daha yakından bakıldığında, kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan büyük ama ince bir ilk katman dahil olmak üzere iki katmana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca diğer segmentte bulunan (Y ve V serisi) akıllı telefonlarında da bu tasarım dilini kullanıyor. Cihaz 164.8 x 75,5 x 9 mm ölçülerinde ve kalınlığı kamera çıkıntısının çevresinde 11,3 mm’ye çıkıyor.

V2145A model numarasına sahip Vivo X70 Pro+, Google Play Console’da görüldü ve bazı temel özellikleri de ortaya çıktı. Listedeki bilgilere göre model, Full HD+ ekrana sahip olacak ve Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak. Ayrıca cihazın 8GB RAM ile geleceği belirtilirken şirket ek olarak 12GB RAM ile daha üst sürümü de piyasaya sürebilir.

X70 Pro+, Android 11 ile geleceği öngörülüyor. Cihazın pil kapasitesi hakkında bir bilgi yok, ancak Çin’deki 3C sertifikası, 65W hızlı şarj cihazıyla birlikte gelebileceğini ortaya koydu. Son olarak Vivo X70 serisinin kameralarının, Vivo’nun kendi geliştirdiği Vivo V1 adlı ISP’si tarafından destekleneceğini iddia ediliyor.