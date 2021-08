Vivo X70 Pro Plus Render Görüntülerde Sızdırıldı!

Vivo’nun amiral seviyesi dediğimiz segmentteki X serisinin yeni üyesi olacak isim X70 Pro Plus render görüntülerde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. İlk başta göze çarpan detay arka taraftaki kamaera çıkıntısı ve yan tarafındaki siyah cam bölüm.

Bu yılın Ocak ayının sonunda tanıtımı yapılan X60 serisinin daha bir senesi dolmamışken X70 serisinin ayak sesleri duyulmaya hatta görüntüleri sızdırılmaya başladı bile. X serisinin öne çıkan ana noktası kamera olduğunu da varsayarsak yeni serinin de kamera da iddialı bir model olacağını söyleyebiliriz. Ve akıllı telefonların sızdırmasıyla Twitter’da ün kazanan OnLeaks bu seferde vivo X70 Pro Plus modeli gün yüzüne çıkarmış oldu. Fotoğraflar, devasa dört kameralı çıkıntılı ve farklı tasarım da dahil olmak üzere telefonun temel özelliklerine ışık tutuyor.

And today, in order to wrap up my #Vivo X70 Series run, here comes your very first look at the #VivoX70ProPlus! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

This time on behalf of @Pricebaba -> https://t.co/SCoXIp7OUb pic.twitter.com/llbXwHXpEn

— Steve H.McFly (@OnLeaks) August 26, 2021