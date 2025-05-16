Bu videoda HONOR markasının sayı serisinin üst versiyonu olan HONOR 200 Pro modelinin alınıp, alınmayacağı hakkında bilgi veriyoruz. HONOR 200 Pro sunduğu tasarım, ekran, işlemci, kamera ve batarya özellikleriyle dolu dolu bir telefon. Özellikle orta üst segmentte kamera ve batarya konusunda iddialı bir telefon arayanlara en uygun telefonlardan birisi olan HONOR 200 Pro şuanda 29.000 TL fiyatla satılıyor.

Peki siz HONOR 200 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata tercih etmek mantıklı mı, yoksa HONOR 400 Serisi beklenmeli ve ona göre mi hareket edilmeli? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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