iPhone 13 Beklenenden Daha Pahalı Olabilir!

DigiTimes tarafından belirtilmeyen kaynaklara atıfta bulunan yeni bir rapor, Tayvanlı bir yarı iletken üretim şirketi ve Apple için iPhone telefonların işlemci üreticisi olan TSMC’nin gelişmiş 7nm altı işlemleri için teknolojilerinin fiyatlarını artırıyor olabileceğini iddia ediyor.

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TSMC’nin müşterilerinden biri Apple ve Apple Insider tarafından belirtildiği gibi, iPhone 13’e güç vermesini beklediğimiz muhtemelen 5nm sürecinde geliştirilecek olan Apple A15 işlemcisi fiyat artışından etkilenebilir ve buna karşılık iPhone 13’ün fiyat etiketi de beklenenden çok daha yüksek bir şekilde olabilir. Bilindiği üzere dünyada Covid19 ile başlayan pandeminin etkileri her sektörde görülmeye başlamıştı. Teknoloji de etkilenen sektörler arasında yer aldı. Oluşan küresel bir çip kıtlığının ortasında TSMC’nin müşterilerine, özellikle 7nm altı işlemcilerde %3 ile %5 arasında bir maliyet artış görmekle birlikte %30’a varan fiyat artışları beklemelerini söylediği bildiriliyor.

Bu bilgilerin doğru olup olmadığı ve bunun sonucunda iPhone 13’ün bu üretim maliyetlerinden etkilenip etkilemeyeceği, büyük olasılıkla önümüzdeki ay yapılacak olan yeni Apple etkinliğinde öğreneceğiz. iPhone 13, 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 mini, en son söylentilere göre Apple yine sanal bir etkinlik yapacak. Etkinliğin yapılacağı tarihin ise 14 Eylül Salı günü yapılması planlanıyor.

Yeni iPhone 13 ailesinde bizleri neler bekliyor?

Daha önce Apple, iPad Pro modellerine koyduğu ProMotion 120Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar yumuşak kaydırma ve gelişmiş animasyon efektleri sunacak. Bataryaları daha fazla tüketen bir gelişme olsa da, Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) ekran panelinin kullanılması sayesinde yenileme hızının değişken olmasını sağlayarak ekranda e-posta veya metin gibi sabit biriçerik olduğunda pil ömründen tasarruf sağlıyor. LTPO ekran paneli, iPhone 13 modellerinin her zaman açık bir ekrana sahip olmasına da izin verecek.

Kamera kısmında iPhon 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde zoom kapasitesinin arttırılması ve makro yeteneğine sahip olması beklenenler arasında. Ek olarak 20W hızl şarj desteğinin de yeni modellerle birlikte artması beklenenler arasında. Bununla birlikte seride yeni renklerin olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.