Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro Plus modelinin özellikleri belli oldu
Teknoloji severlerin merakla beklediği Vivo X60 Pro Plus modelinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Yeni amiral gemisi, teknik özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Şirket, geçtiğimiz yılın son haftalarında vivo X60 ve X60 Pro ile karşımıza çıkmıştı. Serinin amiral gemisi olması planlanan ve henüz tanıtılmayan X60 Pro Plus akıllı telefonun teknik özellikleri ile ilgili internete bazı bilgiler sızdırıldı. Son olarak cihaz 3C sertifikasyon web sitesinde görüldü.
Model numarası V2056A olan Vivo X60 Pro Plus, 55W şarj desteğine sahip olması göze çarpan ilk unsur oluyor. Söz konusu belgede cihazın, 5G şebekelerini destekleyeceği de görülüyor. 3C sertifikası alan Vivo X60 Pro Plus’ın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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X60 Pro Plus modeli, 3C sertifikasının yanında Geekbench testinde de görüldü. Test sonuçlarına göre akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1135 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3681 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Geekbench testi sayesinde cihazın diğer teknik özellikleri de ortaya çıktı. Vivo X60 Pro Plus, Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca Android 11 ve Origin OS kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
Söz konusu telefonda görünüşe göre 6.56 inç büyüklüğünde, 2376 × 1080+ çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızlı bir ekran yer alacak. Kamera konusunda ise yine dörtlü kamera kurulumu kullanılacak. Bu kameralar 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel geniş açılı lens + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde konumlandırılacak. Ayrıca telefondaki telefoto lensin Zeiss imzalı olacağını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 5G yeni sertifikalar almaya devam ediyor!
Samsung Galaxy A52 5G modeli için artık geri sayıma geçildi. Firmanın orta seviye akıllı telefonu 3C platformunda sertifikalandırıldı.
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Samsung Galaxy A52 5G modelinin sunacağı şarj desteği öğrenildi!
Samsung yeni yılın gelişi ile birlikte akıllı telefon serilerine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Her seviyeye uygun akıllı telefon geliştiren Güney Kore devi, Galaxy A52 5G modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tasarım detayları sızdırılan cihaz geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde görüntülenmişti. An itibariyle 3C platformunda da listelenen akıllı telefonun, kullanıcılarına sağlayacağı hızlı şarj desteği resmiyete kavuştu. 3C‘de yer alan sertifikaya göre 15W şarj desteğine sahip olacak akıllı telefon, orta seviye cihazlar için düşük sayılabilecek bir değer ile piyasaya çıkacak.
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Hem 5G hem de 4G özellikli iki model ile piyasaya çıkacak akıllı telefonun, 4G özellikli modeli için kesinleşen bir sertifika ortaya çıkmadı. Ancak tahminlere göre 4G versiyonunda aynı değerlere sahip olması bekleniyor. Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy A52 5G, 6 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefonun, 6.5 inçlik delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Her geçen gün aldığı sertifika sayısını arttıran akıllı telefonun yakın bir zamanda tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma orta seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
HTC Desire 21 Pro 5G ilginç tasarımıyla sızdırıldı!
HTC, geçtiğimiz sene yurt dışında iki farklı telefon tanıtmıştı. Şirket, ülkemizde ise son günlerde Hepsiburada üzerinden resmi garantili şekilde satışa çıkan HTC Desire 20 Pro modeliyle dikkat çekti. Bugünün sızıntılarına konu olan model ise HTC’nin daha hareketli bir sene geçireceğine işaret ediyor olabilir. İsminin HTC Desire 21 Pro 5G olacağı düşünülen telefon ilginç tasarımıyla öne çıkıyor.
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HTC Desire 21 Pro 5G, namıdiğer 2AQAG100!
Sızıntıların orijinal kaynağı kaldırılmış olsa da görüntüler hâlâ SlashLeaks üzerinde yer alıyor. 2AQAG100 model numarasıyla sızdırılan telefon kutudan Android 10 çalışır şekilde çıkıyor. Telefonun ön tarafı olağan dışı herhangi bir durum barındırmazken günümüze göre biraz kalın olan çerçeveler ve ortada yer alan kamera bölmesi yer alan detaylar. Ayrıca ekranın çevresinde yer alan parlamalardan yola çıkarak bazı kullanıcılar bu ekranın IPS LCD bir panele sahip olacağını düşünüyor.
Tasarımın ilginçliğine yer açan arka tarafta ise karbon-fiber bir yapıya benzeyen yeşil renk bizi karşılıyor. Telefona değişik bir hava katan bu tasarımın sol üst köşesinde ise dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. Ayrıca telefonun arka kasasında bir parmak izi sensörü yer almaması ve LCD panel ile ekran altına parmak izi konamayacağı gerçeği bizi kilit ekranına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü olasılığına doğru itiyor.
Ancak bu sızıntı HTC Desire 21 Pro 5G hakkında ortaya çıkan ilk haber. Bu sebeple telefon hakkında daha detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak haberler gelmeye devam ettikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Tüm iPhone 13 serisi LiDAR ile gelebilir!
Kaynaklardan alıntılanan tedarik zinciri raporlarına göre, Apple’ın LiDAR Tarayıcısını yalnızca Pro ve Pro Max modelleri yerine 2021 yılında tüm iPhone 13 serisine getirmesi bekleniyor.
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LiDAR nerelerde işimize yarıyor?
LiDAR Tarayıcı, çevredeki nesnelere olan mesafeyi beş metreye kadar ölçmek için 3D algılama kullanan küçük bir sensördür. İlk olarak Mart 2020’de iPad Pro’da karşımıza çıktı ve sonrasında iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max’e de getirildi. Bu teknoloji, gelişmiş artırılmış gerçeklik deneyimlerine ve bir kişinin boyunu anında ölçebilme yeteneği gibi benzersiz yeteneklere izin veriyor.
Hatta LiDAR’ın, bir AR kulaklığı veya akıllı gözlük olan Apple Glass’a dahil edilmesi önerisi bile konuşuluyor. Bu sayede teknolojinin AR amaçları için derinlemesine harita oluşturmaya yardımcı olmaktan öteye geçmesi planlanıyor.
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Apple genellikle yeni sunduğu üstün bir teknolojiyi tüm cihazlarına getirmeden önce ilk olarak üst seviye cihazlarında kullanıcıya sunuyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl OLED ekran kullanan cihazlar iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile sınırlıydı ve standart iPhone 11 bir LCD ekran ile gelmişti. Bu yıl ise şirket yeni çıkardığı iPhone 12 serisinin tamamında OLED ekranları kullandı.
Apple’ın, 5,4 inç iPhone 13 mini, 6,1 inç iPhone 13, 6.1 inç Pro ve 6,7 inç Pro Max dahil olmak üzere dört modeli içermesi beklenen iPhone 13 serisinin geleneksel Eylül lansmanında tanıtılması bekleniyor.
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