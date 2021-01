Vivo X60 Pro Plus modelinin özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy A52 5G modeli için artık geri sayıma geçildi. Firmanın orta seviye akıllı telefonu 3C platformunda sertifikalandırıldı.

Samsung Galaxy A52 5G modelinin sunacağı şarj desteği öğrenildi!

Samsung yeni yılın gelişi ile birlikte akıllı telefon serilerine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Her seviyeye uygun akıllı telefon geliştiren Güney Kore devi, Galaxy A52 5G modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tasarım detayları sızdırılan cihaz geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde görüntülenmişti. An itibariyle 3C platformunda da listelenen akıllı telefonun, kullanıcılarına sağlayacağı hızlı şarj desteği resmiyete kavuştu. 3C‘de yer alan sertifikaya göre 15W şarj desteğine sahip olacak akıllı telefon, orta seviye cihazlar için düşük sayılabilecek bir değer ile piyasaya çıkacak.

Hem 5G hem de 4G özellikli iki model ile piyasaya çıkacak akıllı telefonun, 4G özellikli modeli için kesinleşen bir sertifika ortaya çıkmadı. Ancak tahminlere göre 4G versiyonunda aynı değerlere sahip olması bekleniyor. Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy A52 5G, 6 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefonun, 6.5 inçlik delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Her geçen gün aldığı sertifika sayısını arttıran akıllı telefonun yakın bir zamanda tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma orta seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.