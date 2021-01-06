Vivo X60 Pro Plus modelinin özellikleri belli oldu

Teknoloji severlerin merakla beklediği Vivo X60 Pro Plus modelinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Yeni amiral gemisi, teknik özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Şirket, geçtiğimiz yılın son haftalarında vivo X60 ve X60 Pro ile karşımıza çıkmıştı. Serinin amiral gemisi olması planlanan ve henüz tanıtılmayan X60 Pro Plus akıllı telefonun teknik özellikleri ile ilgili internete bazı bilgiler sızdırıldı. Son olarak cihaz 3C sertifikasyon web sitesinde görüldü.

Model numarası V2056A olan Vivo X60 Pro Plus, 55W şarj desteğine sahip olması göze çarpan ilk unsur oluyor. Söz konusu belgede cihazın, 5G şebekelerini destekleyeceği de görülüyor. 3C sertifikası alan Vivo X60 Pro Plus’ın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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X60 Pro Plus modeli, 3C sertifikasının yanında Geekbench testinde de görüldü. Test sonuçlarına göre akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1135 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3681 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Geekbench testi sayesinde cihazın diğer teknik özellikleri de ortaya çıktı. Vivo X60 Pro Plus, Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca Android 11 ve Origin OS kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Söz konusu telefonda görünüşe göre 6.56 inç büyüklüğünde, 2376 × 1080+ çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızlı bir ekran yer alacak. Kamera konusunda ise yine dörtlü kamera kurulumu kullanılacak. Bu kameralar 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel geniş açılı lens + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde konumlandırılacak. Ayrıca telefondaki telefoto lensin Zeiss imzalı olacağını belirtelim.

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