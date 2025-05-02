Galaxy S23 serisi, Mayıs ayına yeni bir yazılım güncellemesiyle giriş yapıyor. Test sunucularında görülen son yapı numarası, Samsung’un Galaxy S23 kullanıcılarına yönelik yeni bir güvenlik yaması hazırlığında olduğunu gösteriyor. Peki bu güncelleme neleri kapsıyor, S23 kullanıcılarını ne gibi değişiklikler bekliyor?

Galaxy S23 Mayıs ayı güvenlik güncellemesi test sürecinde!

Galaxy S23 için hazırlanan yeni yapı numarası test sunucularında görüntülendi. Yapı kodları S918BXXS8DYDB, S918BOXM8DYDB ve S918BXXS8DYDB olarak listelendi.

Bu yapı, önceki test sürümüne göre (U8DYD9) daha ileri bir versiyon olarak dikkat çekiyor. Yeni paketin, S23 Mayıs güncellemesi kapsamında sunulacak güvenlik güncellemesi odaklı bir yama olacağı belirtiliyor. Henüz nihai sürüm yayınlanmasa da test sürecinin sona yaklaştığı tahmin ediliyor.

Galaxy S23 kullanıcıları için bu güncelleme kritik bir önem taşıyor. Güvenlik güncellemeleri, cihazların kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasında ve sistem stabilitesinin sağlanmasında kilit rol oynuyor.

Özellikle Türkiye’de çok sayıda aktif Galaxy S23 serisi kullanıcısı bulunduğu için, bu yeni paketin kısa süre içerisinde yaygın şekilde dağıtılması bekleniyor.

Samsung S23 serisine özel olarak optimize edilen One UI 7 arayüzü üzerinde çalışacak olan bu güncellemenin, görünürde büyük yenilikler sunmasa da arka planda önemli güvenlik açıklarını kapatması bekleniyor.

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Samsung’un güvenlik odaklı bu güncellemede uygulama izinleri, sistem süreçleri ve veri gizliliğiyle ilgili bazı açıkları kapatacağı tahmin ediliyor. Güncelleme ilk etapta Avrupa pazarında kullanıma sunulacak ve ardından kademeli olarak diğer bölgelere ulaşacak.

Türkiye’de yer alan bu cihazların, güncellemeyi Mayıs ayının ikinci yarısında OTA (kablosuz) yoluyla alması bekleniyor. Kullanıcıların cihaz ayarlarından güncellemeleri manuel olarak kontrol etmelerinde fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Samsung S23 güvenlik güncellemesi sizin cihazınıza ulaştı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın, daha fazlası için bizi takipte kalın!