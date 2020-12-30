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3.000 TL – 5.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri
2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon tavsiyeleri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin ikinci bölümü, 3.000 – 5.000 TL, yani giriş segmenti dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Peki; bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.
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Listenin açılışını, bu yılın flaş akıllı telefonlarından Poco X3 NFC ile yapıyoruz
Seçeceğiniz opsiyona göre 3.100 TL ve 3.300 TL fiyat bandına sahip olan Poco X3 NFC,
- Snapdragon 732G işlemciye sahip olması
- 120 Hz tazeleme hızı sunabilen HDR destekli IPS LCD ekran paneli
- Malzeme kalitesi
- Sony IMX 682 sensöre sahip 64 MP kamerasıyla başarılı fotoğraflar çekebilmesi
- Stereo hoparlör
- 5.160 mAh kapasiteli bataryasıyla yüksek batarya ömrü sunabilmesi
- ve 33W hızlı şarja sahip olmasıyla;
Bu yılın flaş akıllı telefonlarından biri.
Ardından realme 7 Pro geliyor
Yaklaşık 3.600 TL fiyat bandında bulunuyor ve 65w hızlı şarjıyla öne çıkıyor.
- 65W hızlı şarj. Neredeyse yarım saatte cihazın şarjını fulleyebiliyorsunuz
- Sony IMX 682 sensöre sahip 64 MP kamerasıyla çok başarılı fotoğraflar çekebilmesi
- AMOLED ekrana sahip olması
- Snapdragon 720G
- Sınıfının en başarılı ön kameralarından biri
- Stereo hoparlör
Xiaomi Mi Note 10 Lite da tasarım yönünden listenin öne çıkan isimlerinden
Xiaomi Mi Note 10 Lite, seçeceğiniz opsiyona göre 3.500 – 4.300 TL fiyat bandında bulunabiliyor. Öne çıkan özellikleri:
- Tasarım
- Malzeme kalitesi
- AMOLED ekran
- 5.260 mAh batarya ve 30W hızlı şarj
Samsung Galaxy M51, devasa bataryasıyla dikkat çekiyor
3.6oo TL fiyat bandında bulunan Galaxy M51, 7.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla, uzun kullanım süresi talep eden kullanıcılar için öne çıkıyor. Samsung Galaxy M51’in öne çıkan özellikleri:
- 7.000 mAh batarya (büyük batarya demek; daha ağır bir cihaz demek bunu da hatırlatalım)
- 64 MP ana kamerasıyla gösterdiği fotoğraf performansı
- Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi
Samsung Galaxy A71, Galaxy M51 ile çok benzer özelliklere sahip olsa da; daha ufak bataryası ve hafifliğiyle tercih edilebilir
Samsung Galaxy A71 ve Galaxy M51, çok benzer özelliklere sahip. Fakat 7.000 mAh gibi yüksek batarya kapasitesine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için, A71 daha cazip bir seçenek olabilir. Tabi bu noktada, batarya ömrünüzün de Galaxy M51’e göre daha aşağı seviyelerde kalacağını hatırlatalım.
- 4.500 mAh batarya (M51’in aksine; daha ufak ve hafif olmasını sağlıyor)
- 64 MP ana kamerasıyla gösterdiği fotoğraf performansı
- Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi
Xiaomi Mi Note 10, tasarımı ve kamera performansıyla öne çıkan bir seçim
6,47 inç kıvrımlı AMOLED ekranıyla ve tasarımıyla öne çıkan Xiaomi Mi Note 10 modeli, Lite versiyonun aksine 108 MP çözünürlükte bir kameraya sahip. Eğer daha iyi bir kamera performansı istiyorsanız Xiaomi Mi Note 10’u tercih edebilirsiniz.
1) Snapdragon 730G işlemci
2) 5260 mAh batarya
3) Başarılı tasarım
4) 5260 mAh batarya
5) 108 MP ana kamera
Samsung Galaxy S10+
Aldığı fiyat indirimleriyle öne çıkmaya başlayan Galaxy S10+, tasarımı, kamera performansı ve panel kalitesiyle öne çıkan seçeneklerden. Fakat cihazın, barındırdığı Exynos 9820 işlemcisiyle batarya performansında düşüş yaşayabildiğini de belirtmiş olalım. Gün içinde telefonunu şarja takmak istemeyen kullanıcılardansanız, Samsung Galaxy S10+ bu talebinize cevap verememe ihtimaline sahip.
- 6,4 inç AMOLED ekran paneli
2) 16 mp 3’lü kamera
3) 10 mp ikili ön kamera
4) 4100 mAh batarya kapasitesi
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Kardeşi kardeşe kırdırdık! | realme 7 Pro vs realme 6 Pro
Biliyorsunuz realme 6 Pro Mart ayında, 7 Pro da Eylül ayında tanıtılmıştı. Yani 2 cihaz da güncel cihazlar ve birbirlerine yakın fiyatlara sahipler.
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Büyük kardeş realme 7 Pro mu; küçük kardeş 6 Pro mu tercih edilmeli?
Depolama ve Ram tarafında iki cihaz da aynı; ikisinde de 8 GB Ram ve 128 GB depolama var. İki cihazda da Snapdragon 720G işlemci var, MicroSD kart desteği var, iki cihaz da 3.5 mm jak girişinden 24 bit yüksek kaliteli ses verebiliyor, Bluetooth 5.1 desteği iki cihazda da var. Abi kardeş diyebileceğimiz bu cihazlar ortak anlamda pek çok özelliğe sahip fakat birbirlerinden keskin bir şekilde ayrıldıkları konular da var. Bunlar, ekran, hızlı şarj desteği, ön kamera, parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör…
Gelin şu farklılıkları biraz irdeleyelim. realme 6 Pro’da 90 Hertz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekran mevcutken realme 7 Pro’da 60 Hertz Super AMOLED bir ekran mevcut. Ayrıca ekran boyutu realme 7 Pro’da, 6.6 inçten 6.4 inçe düşmüş durumda. 6 Pro’da Gorilla Glass 5 mevcutken; 7 Pro’da Gorilla Glass 3 mevcut. Hem de arka taraftaki bu eski şimşek desenli tasarımdan vazgeçilip plastik bir arka kapağa dönülmüş. Ama 7 Pro’nun malzeme kalitesi de yine çok iyi yani o konuda bir şüpheniz olmasın. Ayrıca 7 Pro arkada leke de bırakmıyor. Benim gibi bu konuda titizseniz sürekli cihazın arkasını silmenize gerek kalmıyor. BBK grubu arka kapak işini çözmüş artık. Çok iyi arka kapaklar üretiyorlar. Hatırlarsanız Oppo A73’ün arka kapağı da plastik olmasına rağmen deri hissiyatına sahip şahane bir arka kapaktı.
Hızlı şarj desteğinde, realme 7 Pro’nun ciddi bir üstünlüğü var
Realme 6 Pro’da 30W hızlı şarj mevcutken realme 7 Pro’da 65W hızlı şarj mevcut. Bu sayede ne oluyor; 7 Pro’da çok hızlı şarj doldurabiliyorsunuz. Şöyle ki 6 Pro’nun 4.300 mAh kapasiteli bataryası yaklaşık 1 saatte tam şarja ulaşırken; 7 Pro’nun 4.500 mAh kapasiteli bataryası 34 dakikada sıfırdan tam şarja ulaşabiliyor. Haliyle bu çok büyük bir kullanım konforu yani şarjınız azaldığında şöyle bir 10 dakika şarja taksanız %50 doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz. Ön kamerada da 6 Pro’da 16 MP bir kamera sunuluyorken 7 Pro’da 32 MP bir ön kamera var. Bu noktada her ne kadar 6 Pro’nun çift ön kamerayla başarılı çekimler yapabildiğini söylesem de; realme 7 Pro’nun ön kamerasının da çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Hatta ben şahsi olarak; 7 Pro’nun tekli ön kamerasını 6 Pro’nun çift ön kamerasına tercih ederim.
Gelelim parmak izi okuyuculara. 6 Pro’da biliyorsunuz benim sevdiğim tarzda yanda bulunan fiziksel bir parmak izi okuyucu mevcut. Realme 7 Pro’daysa parmak izi okuyucu ekran altına konumlandırılmış. Bu noktada iş biraz sizin hangisini daha ergonomik bulduğunuza bağlı olarak sizin tercihinize kalıyor. Telefonuyla sık sık müzik dinleyen, Netflix, Youtube gibi platformlarda içerik tüketenler içinse realme 7 Pro’nun stereo hoparlör gibi bir avantajı var. Ve ses kalitesi de gerçekten iyi. Ses konusunda şunu net bir şekilde söyleyeyim ki realme 7 Pro’nun bariz bir üstünlüğü var.
Kamera tarafında SONY IMX 682 öne çıkıyor
Son olarak da arka kameralara değineceğim. Her ne kadar iki cihazda 64 MP ana kamera olsa da; sensörler farklı. Realme 7 Pro’da SONY IMX 682 sensörü bulunuyor. Realme 6 Pro’da da Samsung’un GW1 sensörü bulunuyor. Açık olmak lazımki SONY bu noktada daha başarılı bir iş çıkarmış şayet ben realme 7 Pro’nun çektiği fotoğrafları daha çok beğendim. Gerek genel renkler olsun gerek o piksellerin netliği olsun bence 7 Pro gerçekten çok başarılı. Ama 6 Pro da, ciddi anlamda başarılı fotoğraflar çekiyor. İki cihazda da realme’nin Ultra Steady adını verdiği EIS desteği var. Hatta Ultra Steady’nin de normal ve maksimum olmak üzere 2 farklı seviyesi var; Bu sayede daha az sarsıntılı videolar çekebiliyorsunuz. Video örneklerini değerlendir. Gece çekimlerinde de realme 7 Pro gerçekten iyi iş çıkarıyor. Kamera konusunda realme, 6 Pro’da çok başarılıydı. 7 Pro’da da artık çıtayı bir adım daha yukarı taşımışlar. 7 Pro’nun kamerası ciddi anlamda benim takdirimi kazandı. İki cihazda da 8 MP ultra geniş açılı kamera var.
Sonuç
İkisinin de performansı yakın düzeyde. Cihazların genel performansı da işlemci ve grafik işlem birimi aynı olduğu için çok yakın düzeyde. AnTuTu skorları realme 6 Pro için 285.576 puan, realme 7 Pro için de 287.870. Gördüğünüz gibi cihazların performansları hemen hemen aynı. Oyunlarda da 2 cihazda da PUBG’yi HD grafiklerde yüksek kare hızında oynayabiliyorsunuz.
Şimdi muhtemelen soracaksınız peki Eray sen hangisini seçerdin diye. Yani burda fiyatlar devreye giriyor. Eğer bütçeniz 3.500 TL ise realme 6 Pro iyi bir seçenek. Fakat ben olsam eğer o bütçelere çıkabiliyorsam bütçeyi biraz daha zorlayıp 4.000 TL bandına realme 7 Pro’yu tercih ederdim çünkü 7 Pro’da sunulan 65W hızlı şarj, stereo hoparlör ve kamera performansındaki iyileştirmeler beni cezbetmeye yetti. Bir de ben biraz daha AMOLED ekran seviyorum. Yani 90 Hz IPS LCD’dense 60 Hertz AMOLED’i yeğlerim ben. Hem biliyorsunuz AMOLED paneller pil tüketimi konusunda da LCD panellere göre daha avantajlı. Yani ben eğer o bütçelere çıksaydım tercihimi realme 7 Pro’dan yana kullanırdım.
Video
2.000 TL – 3.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri
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2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon tavsiyeleri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin ilk bölümü, 2.000 – 3.000 TL, yani giriş segmenti dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Peki bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.
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Akıllı telefon tavsiyeleri listemizin en uygun fiyatlı telefonu realme 5i
Giriş seviyesinde bir bütçeye sahipseniz veya bir akıllı telefon için 2.000 TL’den daha fazla bir bedel ödemek istemiyorsanız; 2.000 – 2.100 TL fiyat bandında realme 5i bulunuyor. realme 5i, fiyatına oranla iyi düzeyde bir kamera performansı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 665 işlemciye sahip olan cihaz, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla sunuluyor ve 2.000 TL fiyatla 4’lü kamera modülüne sahip olması dikkat çekiyor.
realme, 2.000 – 3.000 TL fiyat bandına adeta çıkartma yapmış durumda: realme 6i
Bütçeyi biraz daha artırırsanız, realme 5i’nin de üstünde bulunan 6i modelini tercih edebilirsiniz. 2.200 TL’ye bulunabilen realme 6i, ekran çözünürlüğü konusunda 720p ile sınırlı kalsa da; iş kamera performansına ve batarya ömrüne gelince başarılı işler çıkarıyor. 48 MP ana kameraya sahip olan cihazda, fiyatına oranla tatmin edici fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. MediaTek’in Helio G80 işlemcisiyle sunulan cihaz, oyun yönünden de başarılı bir performansa sahip.
Listenin tasarım yıldızı: TCL 10 Plus
Fiyatı 4.000 TL’den, 2.500 TL’ye kadar gerileyen TCL 10 Plus’ın öne çıkan özellikleri:
- Tasarımı (kavisli ekran, sıra dışı kamera dizilimi, kamera çıkıntısı olmaması vs.)
- AMOLED ekran ve bu ekrandaki panel kalitesi
- TCL UI arayüzü, bu arayüzdeki akıcılık ve kullanım kolaylığı
- Bunların yanı sıra ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, aptX desteği gibi kendi fiyat segmentinde pek rastlamadığımız özellikler sunabilmesi.
Kullanımı zevkli ve şık bir telefon isteyenler için iyi bir seçenek.
Realme 7, yüksek performanslı Helio G95 işlemciyle öne çıkıyor
2.850 TL fiyatla bulabildiğiniz realme 7, başta işlemcisi olmak üzere kullanıcılara cazip özellikler sunuyor. Bunlar:
- Mediatek Helio G95 işlemci
- 90 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD ekran
- 5.000 mAh batarya
- 30W hızlı şarj
Bu yıl adından en çok söz ettiren cihazlardan biri: Redmi Note 9 Pro
Şüphesiz bu yıl en çok konuşulan akıllı telefonlardan biri Redmi Note 9 Pro oldu. Redmi Note 9 Pro, 64 MP kamerası ve 6.67 inçlik büyük ekranı ve Snapdragon 720G işlemcisiyle; içerik tüketmeyi ve oyun oynamayı seven kullanıcılar için öne çıkıyor. Fakat biz, bu cihazın 64 GB olan versiyonunu öneriyoruz çünkü 128 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon, 3.000 TL’nin üstünde satılıyor. Haliyle 3.000 TL’nin üstüne çıkınca da; Poco X3 NFC gibi seçenekler öne çıkıyor ve Redmi Note 9 Pro, fiyat anlamında cazibesini yitirebiliyor. Yanda bulunan parmak izi okuyucu sayesinde de; ergonomik şekilde ekran kilidini açmanıza izin veriyor.
Listemizin son cihazı: Huawei P40 Lite
Kirin 810 işlemciye sahip olan Huawei P40 Lite, 48 MP kamerasıyla, listenin en güzel fotoğraf çeken cihazı. Eğer işlemci performansı ve kamera kalitesi sizin için önemliyse, Huawei P40 Lite’ı tercih edebilirsiniz. Ayrıca cihazda 40W hızlı şarj sunulması da bu segmentte öne çıkmasını sağlıyor. Batarya optimizasyonu yönünden çok başarılı performans sergileyebilen P40 Lite, Ersin Abi’nin yaptığı pil testinde de 19 saate varan ekran kullanım süresi verebildi.
Genel
Volkswagen elektrikli mobil şarj prototip robotunun videosu yayınlandı
Volkswagen, elektrikli mobil şarj robotu prototipinin pratikte nasıl çalışacağını anlatan bir video yayınladı. Gerçek hayatta ilk kez görüntülenen bu cihazlar özellikle sevimli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
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Volkswagen mobil şarj robotuyla karşımızda
Yayınladığı video ile elektrikli şarj robotunun gerçek hayatta nasıl çalışacağı hakkında bizleri bilgilendiren Volkswagen piyasaya sürülüş tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Şirketin elektrikli araç konseptleri üzerine çalışmalar yaptığı zaten biliniyordu. Hatta resmi sitesinde bununla ilgili ayrı bir bölüm bile açılmış durumda.
Yayınlanan video Volkswagen’in önümüzdeki birkaç yıl içinde şarj altyapısını genişleteceğini düşündüğü vizyoner şarj konseptlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yer altı otoparkları gibi sınırlı park alanlarında araçların otonom olarak şarj edilmesi bu aletlerin başlıca görevleri arasında bulunuyor. Otonom cihazların çalışması bir uygulama vasıtasıyla gerçekleşebilir ya da araba-cihaz etkileşimi ile sağlanabilir. Cihaz şarj edilecek aracı bağımsız olarak yönlendirir ve onunla iletişim kurar. Bu iletişim, şarj soket kapağını kaldırıp fişi takıp çıkarmayı da içinde bulunduran bir iletişimdir.
İlk bakışta şarj cihazlarının tüm elektrikli araçlar için tasarlandığı düşünülse de Volkswagen modelleriyle çalışması düşünülerek tasarlandığı oldukça açık. Bu şarj işleminin herhangi bir ücret gerektirmemesi bekleniyor. Ancak özellikle Tesla’nın otonom sürüş için abonelik sistemi getirmesiyle yeni sistemlerin ücretli çalışmamasını beklemek gerçeklikten uzaklaşmak olabilir.
2021 başlarında şarj istasyonlarının artmasıyla kullanımı da yaygınlaşacak olan elektrikli araçlar için otonom şarj istasyonları ne zaman piyasaya sürülür net değil. Volkswagen’in konsept olarak paylaştığı bu tasarım diğer markalara örnek olabilir ve beklediğimizden daha erken sürede kullanıma sunulabilir.
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