Samsung, akıllı saat dünyasında çıtayı yeniden yukarı mı taşıyor? Yeni Galaxy Watch Ultra 2 modelinin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu gibi görünüyor ve sızan bilgiler kullanıcıları heyecanlandırırken bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Peki yeni akıllı saat gerçekten beklemeye değer mi? Türkiye pazarında nasıl etki yaratacak?

Galaxy Watch Ultra 2 çıkış tarihi belli oldu!

Galaxy Watch Ultra 2 modelinin, Temmuz ayında New York’ta düzenlenmesi planlanan Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte aynı zamanda Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Galaxy Watch 8 Classic gibi cihazların da görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu iddialar, Watch Ultra 2 çıkış tarihi konusunda uzun süredir süren belirsizliği ortadan kaldırıyor. Samsung’un genellikle akıllı saat modellerini yıllık olarak güncellemediği biliniyor; bu yüzden Galaxy Watch Ultra 2, markanın bu yıl giyilebilir cihazlara özel bir önem verdiğini gösteriyor.

Dahası, yeni modelin teknik özellikleri de sızan bilgilerle şekillenmeye başladı. Watch Ultra 2, daha yüksek depolama alanı ve yenilenmiş bir arayüzle birlikte gelmesi bekleniyor.

Özellikle Watch Ultra 2 çok büyük bir ihtimalle One UI 7 Watch arayüzünü kullanacağı belirtiliyor. Bu sayede hem görsel deneyim hem de kullanım akıcılığı açısından fark yaratması hedefleniyor.

Galaxy Watch Ultra 2 fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy Watch Ultra 2 için konuşulan fiyat etiketi, Avrupa pazarı özelinde yaklaşık 699 euro civarında olacak şeklinde. Bu da Türkiye’de vergiler dahil edildiğinde oldukça yüksek bir fiyat anlamına geliyor.

İşin ilginç tarafı ise, Watch Ultra 2 piyasaya sürülmesiyle birlikte, önceki modelin satıştan kaldırılmayacak olması. Aksine, 2024 çıkışlı ilk Galaxy Watch Ultra modeli satışta kalacak ve fiyatı 400 euro civarına kadar düşecek. Bu da tüketicilere iki farklı fiyat segmentinde Ultra deneyimi sunacak.

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Samsung Watch Ultra 2 ile birlikte Samsung’un pazarda kullanıcıya daha fazla seçenek sunma stratejisi dikkat çekiyor. Yeni model donanımda iyileştirmeler sunsa da, tasarım anlamında radikal bir değişiklik beklenmiyor.

Ancak daha fazla depolama, daha verimli arayüz ve daha iyi yazılım desteği, tercihini yenilikten yana kullanan kullanıcıları cezbedebilir.

Peki siz Galaxy Watch Ultra 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni model fiyat/performans dengesini sizce sağlayacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve teknoloji gündemini yakından takip etmek için bizi izlemeye devam edin!