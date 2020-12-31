5.000 TL üstüne ne alınır? | Yılın Şampiyonları! – Akıllı telefon önerileri

2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon önerileri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin 3. bölümü 5.000 TL, yani orta-üst seviye ve amiral gemisi dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Fakat bu listede, önceki listelerden farklı olarak; sadece fiyat performans yönünden başarılı cihazları değil; öne çıkan amiral gemilerini de ekledik. Peki; bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.

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Oppo Reno 4 Pro

İlk olarak 7.000 TL’den satışa sunulmuştu fakat şuan 5.300 TL fiyat bandında.

IPS LCD bir ekranda değil de AMOLED bir ekranda 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. 65W hızlı şarj. Bu sayede yarım saat gibi bir sürede tam şarj olabiliyor Cihaz çok ince ve hafif ve bu sayede kullanımı kolay Kamerası başarılı Sade ama şık tasarım

Xiaomi Mi 10T

5.400 TL bandında

Adaptif 144 Hz ekran tazeleme hızı Malzeme kalitesi Kamera modları ve fotoğraf düzenleme modları Snapdragon 865 5.000 mAh batarya Stereo hoparlör

Samsung Galaxy S20 FE

Seçeceğiniz opsiyona göre 5.500 TL’den başlıyor

AMOLED ekranda 120 Hz tazeleme hızı IP68 suya ve toza dayanıklılık Kullanılan kasada renkler çok güzel. Özellikle de kırmızı versiyonu çok şık Stereo hoparlör 3.5 mm girişten 32 bit yüksek kaliteli ses verebilmesi

Poco F2 Pro

5.750 TL bandında

Malzeme kalitesi Panel kalitesi Snapdragon 865 Pop-up kamera sayesinde tam ekran deneyimi

Xiaomi Mi 10

8.129 TL’den başlıyor fiyatları. Seçeceğiniz donanıma göre 8.600 TL’ye kadar çıkıyor.

AMOLED ekranda 90 Hz tazeleme hızı Snapdragon 865 108 MP ana kamera Stereo hoparlörler Tasarım

Xiaomi Mi 10T Pro

Yeni partiyle beraber fiyatlarının 6.000 TL’den başlaması bekleniyor. 108 MP ana kamerası ve 144 Hz adaptif ekran tazeleme hızıyla öne çıkan Mi 10T Pro, bu yılın flaş akıllı telefonlarından biri oldu.

6,67 inç IPS LCD

2) Snapdragon 865

3) 108 MP ana kamera

4) 5.000 mAh batarya

5) 144Hz adaptif ekran tazeleme

OPPO Reno 3 Pro

6.000 TL fiyat bandında bulunabilen Oppo Reno 3 Pro, hala günümüzün standartlarını fazlasıyla karşılamayı başarabilen bir telefon. Gerek kamera performansı, gerek malzeme kalitesi ve şıklığı olsun; Oppo Reno 3 Pro’yu bu listeye almasak olmazdı.

6,5 inç Super AMOLED 90Hz tazeleme hızına sahip ekran Snapdragon 765G 48 MP ana kamera 4025 mAh batarya

Huawei P40

6,1 inç OLED ekranıyla ve nispeten minimal yapısıyla birçok kullanıcı için hem şık hem de kullanışlı boyutlarda kalan ve kalbinde Kirin 990 işlemcisini barındıran bu telefon; birçok kullanıcının gözdesi olmaya aday bir cihaz. Ayrıca fotoğraf kalitesine önem veren kullanıcılar için de; Huawei P40’ın mutlaka gözden geçirilmesi gereken bir seçenek olduğunu ekleyelim.

6.1 inç OLED ekran Kirin 990 50 MP ana kamera 3.800 mAh batarya İyi düzeyde pil optimizasyonu Hafif ve şık tasarım

Samsung Galaxy Note 10+

6.800 TL fiyat bandında bulunabilen Galaxy Note 10+, kalem kullanabilmek isteyen kullanıcılar için en iyi F/P cihazlardan biri konumunda. 6,8 inç Dynamic AMOLED ekran barından Note 10+, Exynos 9825 işlemciye sahip. RAM ve depolama tarafındaysa, Note 10+’ın elinin bol olduğunu söyleyelim. Bu gibi özellikleri sayesinde akıllı telefon önerileri listemize girmeyi başarabilen Galaxy Note 10+, günümüzde hala sıklıkla tercih ediliyor.

6.8 inç Dynamic AMOLED ekran Exynos 9825 işlemci 12 MP ana kamera 256 GB depolama 12 GB RAM 4.300 mAh batarya

iPhone 11

Bu yıl çok satan iPhone 11, en çok da fotoğraf, video ve işlemci tarafında öne çıktı. iOS cihazlar kullanmak isteyenler için en F/P konumda yer almayı başarabilen iPhone 11, bu yılın yıldızlarından olmayı başardı.

6,1 inç IPS LCD

2) Apple A13 Bionic

3) 12 MP ana kamera

4) 3.110 mAh batarya

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro, hala günün standartlarını fazlasıyla karşılayan ve GMS destekli bir Huawei cihaz kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek. Dileyen kullanıcılar, 8.000 TL bandındaki fiyatlarla Huawei P30 Pro’yu edinebilirler.

6.47 inç OLED ekran Kirin 980 işlemci 40 MP ana kamera 4.200 mAh batarya

OPPO Find X2

Bu yılın en başarılı amiral gemisi cihazlarından Oppo Find X2’yi listeye koymasak olmazdı. Aynı zamanda Ersin Abi’nin de favorisi olan Oppo Find X2, kamera performansı ve panel kalitesiyle öne çıkıyor.

Snapdragon 865 48 MP ana kamera 4200 mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj IP54 sıvılara ve toza karşı dayanıklılık 2K AMOLED ekran 120 Hz ekran tazeleme hızı

Huawei Mate 40 Pro

Bu yılın şüphesiz kamera şampiyonu olan Huawei Mate 40 Pro, birçok kamera testinde liderliği eline aldı. Mate 40 Pro+ modeliyle birlikte DXOMARK’ta birinciliği ve ikinciliği elinde tutan Huawei Mate 40 Pro; aynı zamanda AnTuTu gibi sentetik testlerde aldığı yüksek puanlarla da 1.liği eline geçirmiş durumda. Aydoğan’ın da favorisi olan Mate 40 Pro, ofisin de gözde cihazlarından biri.

6,7 inç OLED ekran Kirin 9000 işlemci 256 GB dahili depolama 50 MP ana kamera 4400 mAh batarya kapasitesi 66W hızlı şarj

Akıllı telefon önerileri listemizde, Apple ve bazı Samsung modellerinin neden listede olmadığını soranlar olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu noktada, tecrübe edebildiğimiz cihazları sizlere aktardığımızı tekrardan hatırlatalım. İyi seyirler.