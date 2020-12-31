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5.000 TL üstüne ne alınır? | Yılın Şampiyonları! – Akıllı telefon önerileri
2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon önerileri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin 3. bölümü 5.000 TL, yani orta-üst seviye ve amiral gemisi dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Fakat bu listede, önceki listelerden farklı olarak; sadece fiyat performans yönünden başarılı cihazları değil; öne çıkan amiral gemilerini de ekledik. Peki; bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.
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Oppo Reno 4 Pro
İlk olarak 7.000 TL’den satışa sunulmuştu fakat şuan 5.300 TL fiyat bandında.
- IPS LCD bir ekranda değil de AMOLED bir ekranda 90 Hz tazeleme hızı sunuyor.
- 65W hızlı şarj. Bu sayede yarım saat gibi bir sürede tam şarj olabiliyor
- Cihaz çok ince ve hafif ve bu sayede kullanımı kolay
- Kamerası başarılı
- Sade ama şık tasarım
Xiaomi Mi 10T
5.400 TL bandında
- Adaptif 144 Hz ekran tazeleme hızı
- Malzeme kalitesi
- Kamera modları ve fotoğraf düzenleme modları
- Snapdragon 865
- 5.000 mAh batarya
- Stereo hoparlör
Samsung Galaxy S20 FE
Seçeceğiniz opsiyona göre 5.500 TL’den başlıyor
- AMOLED ekranda 120 Hz tazeleme hızı
- IP68 suya ve toza dayanıklılık
- Kullanılan kasada renkler çok güzel. Özellikle de kırmızı versiyonu çok şık
- Stereo hoparlör
- 3.5 mm girişten 32 bit yüksek kaliteli ses verebilmesi
Poco F2 Pro
5.750 TL bandında
- Malzeme kalitesi
- Panel kalitesi
- Snapdragon 865
- Pop-up kamera sayesinde tam ekran deneyimi
Xiaomi Mi 10
8.129 TL’den başlıyor fiyatları. Seçeceğiniz donanıma göre 8.600 TL’ye kadar çıkıyor.
- AMOLED ekranda 90 Hz tazeleme hızı
- Snapdragon 865
- 108 MP ana kamera
- Stereo hoparlörler
- Tasarım
Xiaomi Mi 10T Pro
Yeni partiyle beraber fiyatlarının 6.000 TL’den başlaması bekleniyor. 108 MP ana kamerası ve 144 Hz adaptif ekran tazeleme hızıyla öne çıkan Mi 10T Pro, bu yılın flaş akıllı telefonlarından biri oldu.
- 6,67 inç IPS LCD
2) Snapdragon 865
3) 108 MP ana kamera
4) 5.000 mAh batarya
5) 144Hz adaptif ekran tazeleme
OPPO Reno 3 Pro
6.000 TL fiyat bandında bulunabilen Oppo Reno 3 Pro, hala günümüzün standartlarını fazlasıyla karşılamayı başarabilen bir telefon. Gerek kamera performansı, gerek malzeme kalitesi ve şıklığı olsun; Oppo Reno 3 Pro’yu bu listeye almasak olmazdı.
- 6,5 inç Super AMOLED 90Hz tazeleme hızına sahip ekran
- Snapdragon 765G
- 48 MP ana kamera
- 4025 mAh batarya
Huawei P40
6,1 inç OLED ekranıyla ve nispeten minimal yapısıyla birçok kullanıcı için hem şık hem de kullanışlı boyutlarda kalan ve kalbinde Kirin 990 işlemcisini barındıran bu telefon; birçok kullanıcının gözdesi olmaya aday bir cihaz. Ayrıca fotoğraf kalitesine önem veren kullanıcılar için de; Huawei P40’ın mutlaka gözden geçirilmesi gereken bir seçenek olduğunu ekleyelim.
- 6.1 inç OLED ekran
- Kirin 990
- 50 MP ana kamera
- 3.800 mAh batarya
- İyi düzeyde pil optimizasyonu
- Hafif ve şık tasarım
Samsung Galaxy Note 10+
6.800 TL fiyat bandında bulunabilen Galaxy Note 10+, kalem kullanabilmek isteyen kullanıcılar için en iyi F/P cihazlardan biri konumunda. 6,8 inç Dynamic AMOLED ekran barından Note 10+, Exynos 9825 işlemciye sahip. RAM ve depolama tarafındaysa, Note 10+’ın elinin bol olduğunu söyleyelim. Bu gibi özellikleri sayesinde akıllı telefon önerileri listemize girmeyi başarabilen Galaxy Note 10+, günümüzde hala sıklıkla tercih ediliyor.
- 6.8 inç Dynamic AMOLED ekran
- Exynos 9825 işlemci
- 12 MP ana kamera
- 256 GB depolama
- 12 GB RAM
- 4.300 mAh batarya
iPhone 11
Bu yıl çok satan iPhone 11, en çok da fotoğraf, video ve işlemci tarafında öne çıktı. iOS cihazlar kullanmak isteyenler için en F/P konumda yer almayı başarabilen iPhone 11, bu yılın yıldızlarından olmayı başardı.
- 6,1 inç IPS LCD
2) Apple A13 Bionic
3) 12 MP ana kamera
4) 3.110 mAh batarya
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro, hala günün standartlarını fazlasıyla karşılayan ve GMS destekli bir Huawei cihaz kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek. Dileyen kullanıcılar, 8.000 TL bandındaki fiyatlarla Huawei P30 Pro’yu edinebilirler.
- 6.47 inç OLED ekran
- Kirin 980 işlemci
- 40 MP ana kamera
- 4.200 mAh batarya
OPPO Find X2
Bu yılın en başarılı amiral gemisi cihazlarından Oppo Find X2’yi listeye koymasak olmazdı. Aynı zamanda Ersin Abi’nin de favorisi olan Oppo Find X2, kamera performansı ve panel kalitesiyle öne çıkıyor.
- Snapdragon 865
- 48 MP ana kamera
- 4200 mAh kapasiteli batarya
- 65W hızlı şarj
- IP54 sıvılara ve toza karşı dayanıklılık
- 2K AMOLED ekran
- 120 Hz ekran tazeleme hızı
Huawei Mate 40 Pro
Bu yılın şüphesiz kamera şampiyonu olan Huawei Mate 40 Pro, birçok kamera testinde liderliği eline aldı. Mate 40 Pro+ modeliyle birlikte DXOMARK’ta birinciliği ve ikinciliği elinde tutan Huawei Mate 40 Pro; aynı zamanda AnTuTu gibi sentetik testlerde aldığı yüksek puanlarla da 1.liği eline geçirmiş durumda. Aydoğan’ın da favorisi olan Mate 40 Pro, ofisin de gözde cihazlarından biri.
- 6,7 inç OLED ekran
- Kirin 9000 işlemci
- 256 GB dahili depolama
- 50 MP ana kamera
- 4400 mAh batarya kapasitesi
- 66W hızlı şarj
Akıllı telefon önerileri listemizde, Apple ve bazı Samsung modellerinin neden listede olmadığını soranlar olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu noktada, tecrübe edebildiğimiz cihazları sizlere aktardığımızı tekrardan hatırlatalım. İyi seyirler.
İnceleme
OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
OLED TV’ler yanıyor mu? sorusunun cevabını veriyoruz. Bu videomuzda OLED tabanlı televziyonlar için sıkça bahsedilen yanma sorununa değindik. OLED TV’de yanma sorunu var mı? Philips TV nasıl çözüm üretiyor? sorularının cevabını bu videoda görebilirsiniz.
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OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
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Philips 65OLED935 modelinin tüm özelliklerine göz atmak için; https://www.philips.com.tr/c-p/65OLED935_12/oled-9-series-4k-uhd-android-tv-4-tarafli-ambilight-ile-bowers-wilkins-ses
OLED yanma sorunu Philips OLED TV’lerde nasıl engelleniyor?
Philips OLED televizyonlarda yanma konusunda bir çok önlem hali hazırda alınıyordu. Static Detection, durgun görüntüleri fark ederek piksellerin yer değiştirmesini sağlıyor. Ekran Koruyucu ise hereketli bir logo ve ibareyi ekranda döndürerek enerji tasarrfuru sağlıyor. Aynı zamanda pikselleri belli sürelerde çalışmasını sağlayarak yanmanın önüne geçiyor.
Ancak, OLED935+ ürünü ile beraber yeni bir özellik daha ekleniyor. “Grid Detection” adı verilen ve Philips mühendisleri tarafından gelitşirilen teknoloji, 4. jenerasyon Philips P5 AI görüntü motoru sayesinde yapılıyor. Çift çipin kullanıldığı bu motorda yapay zeka çipi ekranı 32,400 parçaya bölerek her bir bölgedeki statik görüntüyü belirliyor.
Belirlenen kanal logosu, skor tabelası gibi görüntülerde ise ekranın o bölümüne ait parlaklık ve kontrast değerleri izleyicinin fark etmeyeceği doğrultuda değiştirilerek piksel yanma sorunu da %95 oranında azalmş oluyor.
Filmmaker Modu
Philips’in bu yılki bazı televizyonlarında Filmmaker modu da eklendi. UHD Alliance tarafından tavsiye edilen ve birçok ünlü yönetmenin desteklediği bu modda P5 görüntü motoru görüntüyü geliştiren özellliklerini devre dışı bırakarak yönetmenin sunmak istediği gerçek görüntüyü izleyiciye aktarıyor. Bu sayede filmde görüntü yönetmeninin aktarmak istediği duygu direkt olarak karşıya iletilmiş olacak. Bu modu TV ayarlarından Film modunu seçerek yapabilirsiniz.
Video
3.000 TL – 5.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri
2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon tavsiyeleri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin ikinci bölümü, 3.000 – 5.000 TL, yani giriş segmenti dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Peki; bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.
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Listenin açılışını, bu yılın flaş akıllı telefonlarından Poco X3 NFC ile yapıyoruz
Seçeceğiniz opsiyona göre 3.100 TL ve 3.300 TL fiyat bandına sahip olan Poco X3 NFC,
- Snapdragon 732G işlemciye sahip olması
- 120 Hz tazeleme hızı sunabilen HDR destekli IPS LCD ekran paneli
- Malzeme kalitesi
- Sony IMX 682 sensöre sahip 64 MP kamerasıyla başarılı fotoğraflar çekebilmesi
- Stereo hoparlör
- 5.160 mAh kapasiteli bataryasıyla yüksek batarya ömrü sunabilmesi
- ve 33W hızlı şarja sahip olmasıyla;
Bu yılın flaş akıllı telefonlarından biri.
Ardından realme 7 Pro geliyor
Yaklaşık 3.600 TL fiyat bandında bulunuyor ve 65w hızlı şarjıyla öne çıkıyor.
- 65W hızlı şarj. Neredeyse yarım saatte cihazın şarjını fulleyebiliyorsunuz
- Sony IMX 682 sensöre sahip 64 MP kamerasıyla çok başarılı fotoğraflar çekebilmesi
- AMOLED ekrana sahip olması
- Snapdragon 720G
- Sınıfının en başarılı ön kameralarından biri
- Stereo hoparlör
Xiaomi Mi Note 10 Lite da tasarım yönünden listenin öne çıkan isimlerinden
Xiaomi Mi Note 10 Lite, seçeceğiniz opsiyona göre 3.500 – 4.300 TL fiyat bandında bulunabiliyor. Öne çıkan özellikleri:
- Tasarım
- Malzeme kalitesi
- AMOLED ekran
- 5.260 mAh batarya ve 30W hızlı şarj
Samsung Galaxy M51, devasa bataryasıyla dikkat çekiyor
3.6oo TL fiyat bandında bulunan Galaxy M51, 7.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla, uzun kullanım süresi talep eden kullanıcılar için öne çıkıyor. Samsung Galaxy M51’in öne çıkan özellikleri:
- 7.000 mAh batarya (büyük batarya demek; daha ağır bir cihaz demek bunu da hatırlatalım)
- 64 MP ana kamerasıyla gösterdiği fotoğraf performansı
- Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi
Samsung Galaxy A71, Galaxy M51 ile çok benzer özelliklere sahip olsa da; daha ufak bataryası ve hafifliğiyle tercih edilebilir
Samsung Galaxy A71 ve Galaxy M51, çok benzer özelliklere sahip. Fakat 7.000 mAh gibi yüksek batarya kapasitesine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için, A71 daha cazip bir seçenek olabilir. Tabi bu noktada, batarya ömrünüzün de Galaxy M51’e göre daha aşağı seviyelerde kalacağını hatırlatalım.
- 4.500 mAh batarya (M51’in aksine; daha ufak ve hafif olmasını sağlıyor)
- 64 MP ana kamerasıyla gösterdiği fotoğraf performansı
- Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi
Xiaomi Mi Note 10, tasarımı ve kamera performansıyla öne çıkan bir seçim
6,47 inç kıvrımlı AMOLED ekranıyla ve tasarımıyla öne çıkan Xiaomi Mi Note 10 modeli, Lite versiyonun aksine 108 MP çözünürlükte bir kameraya sahip. Eğer daha iyi bir kamera performansı istiyorsanız Xiaomi Mi Note 10’u tercih edebilirsiniz.
1) Snapdragon 730G işlemci
2) 5260 mAh batarya
3) Başarılı tasarım
4) 5260 mAh batarya
5) 108 MP ana kamera
Samsung Galaxy S10+
Aldığı fiyat indirimleriyle öne çıkmaya başlayan Galaxy S10+, tasarımı, kamera performansı ve panel kalitesiyle öne çıkan seçeneklerden. Fakat cihazın, barındırdığı Exynos 9820 işlemcisiyle batarya performansında düşüş yaşayabildiğini de belirtmiş olalım. Gün içinde telefonunu şarja takmak istemeyen kullanıcılardansanız, Samsung Galaxy S10+ bu talebinize cevap verememe ihtimaline sahip.
- 6,4 inç AMOLED ekran paneli
2) 16 mp 3’lü kamera
3) 10 mp ikili ön kamera
4) 4100 mAh batarya kapasitesi
Video
Kardeşi kardeşe kırdırdık! | realme 7 Pro vs realme 6 Pro
Biliyorsunuz realme 6 Pro Mart ayında, 7 Pro da Eylül ayında tanıtılmıştı. Yani 2 cihaz da güncel cihazlar ve birbirlerine yakın fiyatlara sahipler.
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Büyük kardeş realme 7 Pro mu; küçük kardeş 6 Pro mu tercih edilmeli?
Depolama ve Ram tarafında iki cihaz da aynı; ikisinde de 8 GB Ram ve 128 GB depolama var. İki cihazda da Snapdragon 720G işlemci var, MicroSD kart desteği var, iki cihaz da 3.5 mm jak girişinden 24 bit yüksek kaliteli ses verebiliyor, Bluetooth 5.1 desteği iki cihazda da var. Abi kardeş diyebileceğimiz bu cihazlar ortak anlamda pek çok özelliğe sahip fakat birbirlerinden keskin bir şekilde ayrıldıkları konular da var. Bunlar, ekran, hızlı şarj desteği, ön kamera, parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör…
Gelin şu farklılıkları biraz irdeleyelim. realme 6 Pro’da 90 Hertz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekran mevcutken realme 7 Pro’da 60 Hertz Super AMOLED bir ekran mevcut. Ayrıca ekran boyutu realme 7 Pro’da, 6.6 inçten 6.4 inçe düşmüş durumda. 6 Pro’da Gorilla Glass 5 mevcutken; 7 Pro’da Gorilla Glass 3 mevcut. Hem de arka taraftaki bu eski şimşek desenli tasarımdan vazgeçilip plastik bir arka kapağa dönülmüş. Ama 7 Pro’nun malzeme kalitesi de yine çok iyi yani o konuda bir şüpheniz olmasın. Ayrıca 7 Pro arkada leke de bırakmıyor. Benim gibi bu konuda titizseniz sürekli cihazın arkasını silmenize gerek kalmıyor. BBK grubu arka kapak işini çözmüş artık. Çok iyi arka kapaklar üretiyorlar. Hatırlarsanız Oppo A73’ün arka kapağı da plastik olmasına rağmen deri hissiyatına sahip şahane bir arka kapaktı.
Hızlı şarj desteğinde, realme 7 Pro’nun ciddi bir üstünlüğü var
Realme 6 Pro’da 30W hızlı şarj mevcutken realme 7 Pro’da 65W hızlı şarj mevcut. Bu sayede ne oluyor; 7 Pro’da çok hızlı şarj doldurabiliyorsunuz. Şöyle ki 6 Pro’nun 4.300 mAh kapasiteli bataryası yaklaşık 1 saatte tam şarja ulaşırken; 7 Pro’nun 4.500 mAh kapasiteli bataryası 34 dakikada sıfırdan tam şarja ulaşabiliyor. Haliyle bu çok büyük bir kullanım konforu yani şarjınız azaldığında şöyle bir 10 dakika şarja taksanız %50 doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz. Ön kamerada da 6 Pro’da 16 MP bir kamera sunuluyorken 7 Pro’da 32 MP bir ön kamera var. Bu noktada her ne kadar 6 Pro’nun çift ön kamerayla başarılı çekimler yapabildiğini söylesem de; realme 7 Pro’nun ön kamerasının da çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Hatta ben şahsi olarak; 7 Pro’nun tekli ön kamerasını 6 Pro’nun çift ön kamerasına tercih ederim.
Gelelim parmak izi okuyuculara. 6 Pro’da biliyorsunuz benim sevdiğim tarzda yanda bulunan fiziksel bir parmak izi okuyucu mevcut. Realme 7 Pro’daysa parmak izi okuyucu ekran altına konumlandırılmış. Bu noktada iş biraz sizin hangisini daha ergonomik bulduğunuza bağlı olarak sizin tercihinize kalıyor. Telefonuyla sık sık müzik dinleyen, Netflix, Youtube gibi platformlarda içerik tüketenler içinse realme 7 Pro’nun stereo hoparlör gibi bir avantajı var. Ve ses kalitesi de gerçekten iyi. Ses konusunda şunu net bir şekilde söyleyeyim ki realme 7 Pro’nun bariz bir üstünlüğü var.
Kamera tarafında SONY IMX 682 öne çıkıyor
Son olarak da arka kameralara değineceğim. Her ne kadar iki cihazda 64 MP ana kamera olsa da; sensörler farklı. Realme 7 Pro’da SONY IMX 682 sensörü bulunuyor. Realme 6 Pro’da da Samsung’un GW1 sensörü bulunuyor. Açık olmak lazımki SONY bu noktada daha başarılı bir iş çıkarmış şayet ben realme 7 Pro’nun çektiği fotoğrafları daha çok beğendim. Gerek genel renkler olsun gerek o piksellerin netliği olsun bence 7 Pro gerçekten çok başarılı. Ama 6 Pro da, ciddi anlamda başarılı fotoğraflar çekiyor. İki cihazda da realme’nin Ultra Steady adını verdiği EIS desteği var. Hatta Ultra Steady’nin de normal ve maksimum olmak üzere 2 farklı seviyesi var; Bu sayede daha az sarsıntılı videolar çekebiliyorsunuz. Video örneklerini değerlendir. Gece çekimlerinde de realme 7 Pro gerçekten iyi iş çıkarıyor. Kamera konusunda realme, 6 Pro’da çok başarılıydı. 7 Pro’da da artık çıtayı bir adım daha yukarı taşımışlar. 7 Pro’nun kamerası ciddi anlamda benim takdirimi kazandı. İki cihazda da 8 MP ultra geniş açılı kamera var.
Sonuç
İkisinin de performansı yakın düzeyde. Cihazların genel performansı da işlemci ve grafik işlem birimi aynı olduğu için çok yakın düzeyde. AnTuTu skorları realme 6 Pro için 285.576 puan, realme 7 Pro için de 287.870. Gördüğünüz gibi cihazların performansları hemen hemen aynı. Oyunlarda da 2 cihazda da PUBG’yi HD grafiklerde yüksek kare hızında oynayabiliyorsunuz.
Şimdi muhtemelen soracaksınız peki Eray sen hangisini seçerdin diye. Yani burda fiyatlar devreye giriyor. Eğer bütçeniz 3.500 TL ise realme 6 Pro iyi bir seçenek. Fakat ben olsam eğer o bütçelere çıkabiliyorsam bütçeyi biraz daha zorlayıp 4.000 TL bandına realme 7 Pro’yu tercih ederdim çünkü 7 Pro’da sunulan 65W hızlı şarj, stereo hoparlör ve kamera performansındaki iyileştirmeler beni cezbetmeye yetti. Bir de ben biraz daha AMOLED ekran seviyorum. Yani 90 Hz IPS LCD’dense 60 Hertz AMOLED’i yeğlerim ben. Hem biliyorsunuz AMOLED paneller pil tüketimi konusunda da LCD panellere göre daha avantajlı. Yani ben eğer o bütçelere çıksaydım tercihimi realme 7 Pro’dan yana kullanırdım.
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