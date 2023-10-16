Vivo ve alt markası iQOO, Çin’de heyecanla beklenen iki yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Amiral gemisi Vivo X100 serisi ve iQOO 12 serisi tanıtım tarihi ile karşımızda! Vivo X100 tanıtım tarihi herkesi biraz şaşırttı!

Vivo X100 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı! Amiral Gemisi Pazarı Karışacak!

Çinli güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Vivo ve iQOO’nun yeni telefon serileri için lansman tarihleri hakkında bilgi verdi. iQOO 12 serisi, Çin’de Kasım ayının başında piyasaya sürülecek. Bunun Çin’de 11 Kasım’da düzenlenen Black Friday benzeri Double Eleven alışveriş etkinliği ile uyumlu olacağını söylemek mümkün. Vivo X100 serisi ise Double Eleven’dan hemen sonra raflardaki yerini alacak.

Ancak, bu bilgiler bazı sızıntılarla karışmış gibi görünüyor. Bazı kaynaklar, Vivo X100 tanıtım tarihi için başka iddialarda bulunuyor. Bu iddialarda Vivo X100 serisinin Double Eleven ile uyum sağlamasının zor olabileceği söylenirken, iQOO 12 serisinin öncelikle çevrimiçi olarak piyasaya sürüleceğini ve satışın Double Eleven için hazır olacağı öne sürülüyor. Ayrıca, iQOO 12’nin aynı ay içinde Hindistan’da da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iQOO 12 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilen iki cihaz içeriyor. Bunlar iQOO 12 ve 12 Pro olarak karşımıza çıkacak. Qualcomm’un yakında düzenleyeceği 2023 Snapdragon Summit etkinliği sırasında Snapdragon 8 Gen 3’ü tanıtması bekleniyor ve Xiaomi’nin bu işlemciyi kullanan ilk telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Xiaomi’nin Snapdragon 8 Gen 3 destekli telefonlarının 27 Ekim’de tanıtılacağı belirtiliyor. Bunun hemen ardından iQOO ve Vivo’nun bu işlemciyi kullanacağı söyleniyor.



Vivo X100 serisi ise X100 ve X100 Pro modellerini içeriyor. Bu telefonların gücünü Dimensity 9300 çipi sağlayacak ve bu çipin de Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bir de Snapdragon 8 Gen 3 kullanacak X100 Pro+ modeli bulunuyor ve bu modelin 2024’ün ilk çeyreğinde resmiyet kazanması bekleniyor. Yani Vivo bu kez amiral gemisi akıllı telefon serisini ayrı ayrı tanıtabilir.



Vivo X100 serisinin güçlü pil ve şarj yetenekleriyle dikkat çekeceğini de unutmamak gerekiyor. Bilgi sızdıranlar arasında yer alan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre serinin giriş modeli olan X100, 5.000mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve etkileyici 120W hızlı şarj desteği sunacak.

X100 Pro modeli ise 5.100mAh kapasitesindeki bataryası ile 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerini bir araya getirecek. X100 Pro+ ise 5.400mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Vivo’nun burada batarya konusunda gerçekten yeni bir seviyeye ulaştığı söylenebilir.

Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek’in Ekim ayında duyuracağı söylenen Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklenecek, X100 Pro+ modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi bekleniyor. Her üç telefonun da Vivo’nun V3 görüntüleme çipi ile donatılmış önemli ölçüde geliştirilmiş kameralara sahip olacağı iddia ediliyor. X100 Pro+ modelinin sızdırılan tasarım görüntüleri, arkada devasa bir daire şekilli kamera kurulumu olacağını gösteriyor.

Raporlara göre, Vivo X100 ve X100 Pro, Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülecekken, Pro+ modelinin 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Vivo’nun bu yeni amiral gemileri, gelişmiş özellikleri ve performansı ile dikkat çekmeye hazırlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!