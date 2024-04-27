Epic Games ücretsiz oyunları belli oldu. Oyun endüstrisinin dev isimlerinden Epic Games, aktif kullanıcı sayısını artırmak ve oyunculara teşvik sağlamak amacıyla her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Son olarak, Industria ve LISA: Definitive Edition adlı oyunları ücretsiz olarak sunarak oyuncuları sevindirdi.

Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu: Industria ve LISA: Definitive Edition Oynamak İsteyenler Fırsatı Kaçırmasın

Industria normalde 49,50 TL gibi bir fiyatla satılıyor ancak Epic Games’in bu haftaki kampanyası kapsamında ücretsiz olarak sunuluyor. Aynı şekilde, LISA: Definitive Edition da ücretsiz olarak sunulan diğer bir oyun. Epic, bu ücretsiz oyunları 2 Mayıs saat 18.00’a kadar sunacak.

Epic Games hesabına sahip olan kullanıcılar, bu süre içinde Industria ve LISA: Definitive Edition oyunlarını kütüphanelerine ücretsiz olarak eklediklerinde, bu oyunlara kalıcı erişim elde ediyorlar. Bu, kullanıcıların bu oyunları sonsuza dek oynamalarını sağlıyor. Kütüphanenize ekledikten sonra oyunları indirmek zorunda da değilsiniz, istediğiniz bir zaman indirip bu oyunları oynayabilirsiniz.

Industria, Berlin duvarının yıkıldığı bir akşamda geçen gizemli bir hikayeyi konu alıyor. Genç bir kadın, kaybolan iş arkadaşını bulmak için gizemli olaylarla dolu bir paralel boyuta dalıyor. Doğu Berlin’deki kaotik ortamlarda Nora, bilinmeyen bir kaderin peşine düşerken, bilinmeyen zaman katmanlarına adım atıyor.

Diğer ücretsiz oyun olan LISA: Definitive Edition ise orijinal rol yapma oyunu LISA: The Painful ve devam oyunu LISA: The Joyful’un bir araya getirildiği bir paket. Bu oyun, oyuncuları Olathe adlı bir diyara götürerek, bu dünyanın gizemli sırlarını keşfetmeye davet ediyor.

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Epic Games ücretsiz oyunları oyuncular arasında büyük bir ilgi uyandırıyor ve platformun aktif kullanıcı sayısını artırıyor. Ücretsiz oyunlar, oyuncuların farklı türlerdeki oyunları keşfetmelerine ve deneyimlemelerine olanak tanıyor. Epic Games, bu tür kampanyalarla oyunculara teşvik sağlarken, aynı zamanda oyun endüstrisine de canlılık kazandırıyor. Bu haftaki Epic Games ücretsiz oyunları da kullanıcıları sevindirecek gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic Games haftanın ücretsiz oyunları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

Industria Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bit İşlemci: 3.2 GHz dört çekirdekli işlemci Bellek: 6 GB RAM Ekran Kartı: Geforce GTX 1060 / Radeon RX 580 veya eşdeğer DirectX: Sürüm 11 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan



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İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bit İşlemci: 3.2 GHz dört çekirdekli işlemci Bellek: 12 GB RAM Ekran Kartı: Geforce RTX 2060 / AMD RX 5600 XT veya eşdeğer DirectX: Sürüm 12 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan



LISA: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri