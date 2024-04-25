Köklü bir hayran kitlesine sahip olan Fallout serisi, Fallout dizisi versiyonuyla tekrar gündeme oturdu. Fallout’a ilgi duymayanların bile dikkatini çeken bu dizi, bilgisayar oyunlarına merak salmış kişileri de etkisi altına aldı. Bu süreçte bir Fallout hayranı Excel üzerinde oynu yeniden canlandırdı. Fallout Excel oyununu görünce yok artık diyeceksiniz.

Excel Üzerinde Oyun Geliştirdi: YouTuber Excel’den Fallout Oynadı

Fallout evrenine hayranlık duyanlar arasında, çeşitli rekabetler ve yaratıcı girişimler devam ediyor. Daha önce oyundan fırlamış gibi sokakta yürüyen insanlar görmüştük. Ancak belki de en dikkat çekici girişim, bir YouTuber’ın Excel üzerinde Fallout benzeri bir oyun tasarlaması oldu.

Dynamic Pear adlı Fallout serisi, Fallout dizisi versiyonuyla tekrar gündeme oturdu. Şimdi de Microsoft Execl üzerinden Fallout oynayan YouTuber olay oldu. kanalıyla tanınan bu YouTuber, Fallout serisinden ilham alarak Excel’de bir oyun geliştirdi. Oyun, Fallout 1 ve 2’nin oynanış mekaniklerini anımsatıyor ve karakteri bölgeler arasında hareket ettirme imkanı sunuyor.

Bildiğiniz üzere Excel bir satranç tahtası gibi bu nedenle karakteri hareket ettirmek nispeten kolay. İşin ilginci, oyunda tamamlanması gereken görevler bile yer alıyor. Ancak şaşırtıcı olan, bu oyunun çatışma mekaniklerine ve seviye atlamaya dahi sahip olması. Bu oyun resmen tam teşekküllü bir RPG oyunu olmuş diyebiliriz.

Daha da ilginci, bu oyunun genelde muhasebecilerle ilişkilendirilen Microsoft Excel üzerinde gerçekleşiyor olması. Excel, genellikle hesap tabloları oluşturmak veya veri analizi yapmak için kullanılan bir programken, bir YouTuber’ın bu kadar detaylı bir oyun geliştirmesi dikkat çekici.

Fallout hayranları ve oyunseverler, bu oyunu indirerek deneyimleyebilirler. Dynamic Pear’ın Fallout dışında başka oyunlar da geliştirdiği biliniyor. YouTuber, oyun geliştirme konusunda yeteneksiz olduğunu düşünse de, Excel üzerinde bu kadar zaman harcayan biri olarak, neden oyunlarını bu platformda oluşturmaya karar verdiğini açıklıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Excel’de oyun geliştirmek mümkün mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!