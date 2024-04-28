Bu hafta A101 telefon satıyor. Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan A101, teknoloji meraklılarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Her hafta farklı teknolojik ürünlerle tüketicilere geniş bir yelpazede seçenekler sunan A101, bu kez Apple iPhone 14, Samsung Galaxy S24 ve Samsung Galaxy S22 gibi amiral gemisi akıllı telefonları uygun fiyatlarla satıyor.

A101 Telefon Satıyor: iPhone 14 ve Galaxy S24 Uygun Fiyatlarla Satışta

A101’in 25 Nisan kataloğunda yer alan iPhone 14, Apple’ın en son teknoloji ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 6,1 inç boyutundaki Super Retina XDR OLED ekranıyla göz kamaştıran iPhone 14, Apple’ın güçlü işlemcisi A15 Bionic ile donatılmış durumda. A101 kataloğunda 256 GB depolama alanıyla satışa sunulan cihaz, 12 MP ön ve arka kameralarıyla yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapma imkanı sunuyor.

iPhone 14 256GB A101 fiyatı 46 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatın oldukça rekabetçi olduğunu söyleyelim. A101 telefon fiyatları konusunda gerçekten oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Eğer 2024 yılında iPhone 14 almak istiyorsanız, bu indirimleri değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca, Samsung’un Galaxy AI ile donatılan ve kısa bir süre önce tanıtılan Galaxy S24 amiral gemisi de A101’de yerini aldı. 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla satışa sunulan Galaxy S24, 6.2 inçlik bir FHD+ ekranla geliyor. Exynos 2400 işlemcisiyle güçlendirilen cihaz, 4.000 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlıyor. Üstelik 50 MP ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirsiniz. A101 Samsung Galaxy S24 256GB fiyatı 36.599 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 telefon konusunda eski bir amiral gemisini de listeye eklemiş. 2022 yılında tanıtılan Galaxy S22 modeli, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla bizleri karşılıyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ile donatılan bu cihaz, One UI 6.1 güncellemesi ile beraber Galaxy AI özelliklerine de kavuşacak. Kompakt ve güçlü bir telefon arayanlar bu modeli değerlendirebilirler. A101 telefon satışları listesindeki diğer bir güçlü model olan bu telefon, 20.999 TL fiyatı ile müşterilere sunuluyor.

A101 25 Nisan 2024 kataloğunda iPhone 14 ve Galaxy S24 gibi akıllı telefonlarla birlikte birçok teknolojik ürün daha yer alıyor. Bunlar arasında Apple 35W Dual USB-C şarj adaptörü, Xiaomi Buds 3T Pro TWS kablosuz kulaklık, TOSHIBA 43UL3363DT 4K Ultra HD 43 inç Smart LED TV ve TOSHIBA 65UL3363DT 4K Ultra HD 65 inç Smart LED TV gibi ürünler bulunuyor. Teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek bu ürünlere A101 mağazalarından ve online platformundan ulaşabilirsiniz.

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