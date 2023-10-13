TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’ndan Disney cephesine resmen tokat gibi bir haber geldi. Atatürk filmini iptal ederek son anda filmi yayınlamaktan vazgeçen Disney, son zamanlarda bu konu yüzünden gündemden düşmüyordu. Sonunda Disney TBMM’de Türk halkına bu iptalin gerekçelerini anlatacak. Disney Atatürk filmini iptal ettiği için pişman olacak!

Disney Atatürk Filmini İptal Ettiği İçin TBMM’de Bizlere Hesap Verecek!

Disney+’ın Atatürk filmi tartışması hala devam ediyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Atatürk filmi konusunda Disney+’ın açıklama yapması için 9 Kasım 2023 tarihini işaret etti. Bu haberin Atatürk’e yönelik içeriklerin nasıl işlenmesi gerektiği konusundaki hassasiyeti yansıttığını söylemek mümkün.

Disney+’ın Atatürk filmiyle ilgili neden böyle bir karar aldığı merak ediliyor. Dijital içerik platformlarının içerik seçimi ve sansür konuları, ulusal ve uluslararası politika ve baskılarla şekillenebiliyor. Bu nedenle Disney+’ın Türk milletinden ve yetkililerden gelecek eleştirilere nasıl yanıt vereceği önemli bir gelişme olacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Disney+ yetkililerinin bu savunmayı yapmalarını beklediklerini ve alınan kararın gerekçesini dinlemek istediklerini dile getirdi. Ayrıca, Disney+’ın Atatürk’ün anısına saygı göstermesini ve bu konudaki kararını açıklamasını beklediklerini belirtti.

Disney+’ın Atatürk filmi tartışmaları, 9 Kasım 2023’te yapılacak açıklamanın ardından daha net bir şekilde anlaşılacak gibi görünüyor. Türk milleti, bu konuda Disney+’ın aldığı kararı ve gerekçesini dikkatle takip etmeye devam edecek. Bu gelişmelerin yanı sıra, diğer dijital içerik platformlarının da bu konuya ilişkin görüşleri merakla bekleniyor. Disney+’ın bu konudaki tavrı, içerik sansürü ve özgürlüğü konularındaki genel tartışmalara da ışık tutabilir.

Hüseyin Yaman’ın açıklaması şu şekilde:

Türkiye’nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz. Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD’deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendileri anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz.

Belgeselin Disney+ mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda bir karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney+ yetkililerinin, bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Onun için Disney temsilcilerini komisyona davet etmenin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

Dizi ve filmin, önceki plana göre Disney+üzerinden küresel çapta yayınlanması düşünülüyordu. Ancak bu yaz yaşanan tartışmalar sonrasında Disney’in diziyi iptal ettiği ve yayınlamayacağı söylendi. Bu karar Türk kullanıcılar arasında büyük tepkilere neden oldu. Şu an için dizinin 6 bölüm olarak Fox’ta yayınlanacağını ve ayrıca 2 bölümlük bir film şeklinde 29 Ekim’de sinemalarda gösterime gireceğini biliyoruz.

Ancak gazeteci Fatih Altaylı’nın iddiasına göre bu süreçte yeni gelişmeler de yaşandı. Buna göre, Atatürk’ü anlatan 2 bölümlük film, tüm Avrupa’da dahil olmak üzere Orta Avrupa’da gösterime girecek. Ayrıca pek çok Doğu Asya ülkesinde de gösterilecek. Bunu gösterecek platformlar ise Netflix ve Amazon olacak.



İlginizi Çekebilir: Disney+ Türkiye Ayağına Sıktı! Atatürk Dizisi İptal Edildi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney TBMM’ye gidecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!