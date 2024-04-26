Honor 200 Lite 5G orta seviye akıllı telefon pazarında fırtınalar estirmeye geldi. Honor cephesi bugün yeni tanıtımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bugün Çin’de tanıtılan Honor Pad 9 Pro ile birlikte Fransa’da tanıtılan Honor 200 Lite 5G gündeme bomba gibi düştü. İşte Honor 200 Lite 5G özellikleri ve fiyatı.

İşte Honor 200 Lite 5G özellikleri

Bu model, Çin’de daha önce piyasaya sürülen Honor X50i Plus ile benzerlikler taşıyor ancak farklı bir kamera tasarımına sahip ve aynı MediaTek Dimensity 6080 işlemciyi koruyor.

Yeni Honor telefon, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip. TUV Rheinland titreşimsiz sertifikasıyla daha az göz yorgunluğu sunan bu ekran, kullanıcıların daha konforlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Ekranın yenileme hızıyla ilgili detaylı bilgi verilmemiş.

Cihaz, MediaTek Dimensity 6080 yonga seti, 8GB RAM ve ek 8GB sanal RAM seçeneği ile güçlendirilmiş. Ayrıca 256GB depolama alanı bulunuyor. Honor 200 Lite 5G, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 üzerinde çalışıyor ve Honor’un yapay zeka ile geliştirilmiş uygulamaları Magic Portal ve Magic Capsule’ü içeriyor.

Honor 200 Lite 5G modelinde göze çarpan özelliklerden biri, selfie yeteneklerini geliştiren 2D yüz tanıma özelliğine sahip 50MP ön kamerası. Ayrıca 5MP ultra geniş sensör ve 2MP makro kamera ile eşleştirilmiş 108MP birincil kamera bulunuyor. Cihazın kamera sistemi 1080p video çekebiliyor ve birçok farklı çekim modunu destekliyor.

Cihazın tasarımı da oldukça hafif ve ince. 166 gram ağırlığında ve 6,78 mm kalınlığında olan yeni Honor akıllı telefon, kullanıcılarına taşıması kolay bir deneyim sunuyor. Cihaz, 35W hızlı şarj özelliğine sahip 4500mAh pil ile güçlendirilmiş. Cihazda 5G, Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 gibi birden fazla bağlantı seçeneği sunuluyor.

Honor 200 Lite 5G Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Yıldızlı Mavi, Camgöbeği Gölü ve Gece Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Honor 200 Lite 5G, Fransa’da 329,90 euro fiyatla satışa sunuldu. Honor cephesi cihaz satın alanlara özel bir kampanya da düzenliyor. Müşteriler, satın alımlarıyla birlikte ücretsiz HONOR Band 9 ve HONOR CHOICE Earbuds X5 alacaklar.

Honor 200 Lite 5G, yüksek performans, etkileyici kamera özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu yeni akıllı telefon, Fransa’da piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Cihaz Türkiye pazarına gelirse de büyük ilgi görecektir.

Bu cihazda Google servisleri olduğunu da yeniden hatırlatalım. Huawei ile Honor uzun bir süre önce yollarını ayırdı ve Huawei cihazlarda bulunan Google servisleri eksikliği Honor cihazlarda bulunmuyor. Bu cihazı tüm işleriniz için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Note 9 Galaxy AI özelliklerine kavuştu, ama resmi olarak değil

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor cephesinin yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!