Çin merkezli teknoloji devi Vivo, X100 serisi akıllı telefonlarını tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Kasım ayında dünya çapında tanıtılması beklenen bu yeni cihazlar, büyük heyecan yaratıyor. X100 ve X100 Pro modellerinin Dimensity 9300 yonga setine sahip olacağı, tepe model olan X100 Pro+ modelininse Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağı söyleniyordu. Vivo cephesi kısa bir süre Vivo X100 serisine ait olduğu düşünülen bir modelinin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle piyasaya sürüleceğini doğruladı.

İçindekiler Vivo X100 Serisi Performans Konusunda Rakipsiz Olacak

Vivo X100 Serisi Performans Konusunda Rakipsiz Olacak

Vivo’nun Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformuna sahip olan cihazının ismi şu an için belirsiz. Ancak sızan raporlar, X100 ve X100 Pro’nun Dimensity 9300 yonga seti ile geleceğini, X100 Pro+’ın ise Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağını gösteriyor. X100 Pro+’ın 2024’ün ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Raporlara göre, Vivo X100 Pro+ 6,78 inç kavisli kenarlı OLED panelle gelecek. Bu panel, Quad HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü gibi özellikler sunacak. Cihaz, OriginOS 4 tabanlı Android 14 işletim sistemi ile çalışacak.

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, Vivo’nun amiral gemisi X100 serisi, yeni LPDDR5T bellek teknolojisi ile donatılacak. LPDDR5T RAM, SK Hynix tarafından bu yılın başında duyuruldu ve şu an için dünyanın en hızlı mobil DRAM modülü olarak dikkat çekiyor. LPDDR5T bellek, okuma hızları açısından LPDDR5X’e kıyasla yaklaşık yüzde 13 daha hızlı ve 9.6Gbps’ye kadar hızlara ulaşabiliyor.

Bu yeni bellek teknolojisi aynı zamanda MediaTek tarafından da test edilmiş ve Samsung’un LPDDR5X RAM’ine göre daha iyi performans sergilediği görülmüş durumda. Vivo X100 serisi, bu hızlı belleği yonga üreticisinin amiral gemisi cihazlar için tanıtacağı Dimensity 9300 işlemcisiyle bir araya getirecek. Dimensity 9300, 6 Kasım tarihinde tanıtılacak ve Vivo X100 serisi, bu işlemciye sahip ilk cihazlardan biri olacak.

Vivo X100 serisi yakında geliyor ve 3C sertifikalarındaki son listeleme, ortanca model X100 Pro’nun 120W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor. Vivo cephesi bu modellerde hızlı şarj konusunda da taviz vermiyor.

X100 Pro+’ın gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alması bekleniyor. Ayrıca, 16 GB veya 24 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanıyla geleceği iddia ediliyor. Cihazın 5.400mAh kapasiteli bir pil barındırması ve hızlı şarj özellikleri ile gelmesi bekleniyor. 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği cihazın şarj performansını zirveye taşıyacak gibi görünüyor.

Kamera konusunda da X100 Pro+ iddialı. Cihazın arka kamera kurulumunda, OIS destekli ve değişken diyafram açıklığına sahip bir IMX989 50 megapiksel ana kamera, bir IMX598 50 megapiksel ultra geniş açılı lens, bir IMX758 50 megapiksel telefoto kamera ve 10x’e kadar optik zoom yapabilen 200 megapiksel periskop telefoto kamera yer alabilir. Ayrıca, cihazın IP68 sınıfı toz geçirmez ve suya dayanıklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Vivo X100 serisi, teknoloji severlere büyük bir heyecanla beklenen özelliklerle geliyor gibi görünüyor. Resmi tanıtımın ardından, bu iddialı telefonlarla ilgili daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.

Vivo X100 serisi, performans, bellek, depolama ve işlemci açısından üst düzey özelliklere sahip olacak, böylece kullanıcılara akıllı telefon teknolojisinin en iyisini sunacak. Çinli teknoloji devinin bu yeni serisi, mobil teknolojideki sınırları bir kez daha ileri taşıyacak gibi görünüyor. Serinin resmi tanıtımı ile birlikte, daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!