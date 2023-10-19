vivo, Android tabanlı yeni Funtouch OS 14 arayüzünü tanıtıyor. Bu arayüz, Android 14 ile gelen yeniliklerin ötesine geçerek daha gelişmiş ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Bellek yönetimi, akıcılık, çoklu görev yetenekleri, kişiselleştirme, gizlilik ve güvenlik alanlarında önemli geliştirmeler sunan bu arayüz, aynı zamanda video düzenleme araçları ile kullanıcıların cihazlarıyla etkileşimini daha keyifli hale getiriyor.

Funtouch OS 14, kişiselleştirme konusunda yeni seçenekler sunuyor. Kullanıcılar artık kilit ekranı saat stilini sekiz farklı yazı tipi stili ve üç farklı saat düzeni arasından seçip özelleştirebiliyorlar. Ayrıca, yeni “her zaman açık ekran stilleri” ve “MY renk paleti” gibi minimalist temalar, kullanıcılara çeşitli renk seçenekleri sunuyor, böylece duvar kağıdına uygun renk paletleri oluşturmak mümkün hale geliyor. Bu özellik aynı zamanda güç tasarrufuna da katkıda bulunuyor.

Funtouch OS 14, “Smooth Envision” yaklaşımı ile işletim sistemi deneyimini daha akıcı hale getiriyor. Bu, RAM kullanımını optimize ederek sistem performansını artırıyor ve çoklu görevleri kolaylaştırıyor. “Uygulama Tutucu” özelliği, beyaz listedeki uygulamaları otomatik olarak geri yükleme yeteneği sunuyor, böylece kullanıcılar kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

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Özellikle belirli telefon modellerinde, “Hareket Bulanıklığı” ile görsel akıcılık artırılıyor. Bu yazılım odaklı yaklaşım, ekran akıcılığını artırarak daha pürüzsüz görsel geçişler sağlıyor.

Funtouch OS 14, küçük pencere özelliği ile çoklu görevi bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar artık 12 küçük pencereyi arka planda açık tutabilir ve yandan kaydırma desteği ile daha fazla kontrol elde edebilirler. RAM Saver ile hızlı başlatma ve Genişletilmiş RAM 3.0 ile daha fazla arka planda çalışan uygulama mümkün hale geliyor.

Fotoğraf meraklıları için Funtouch OS 14, gelişmiş video düzenleme özellikleri sunuyor. Bu, benzersiz içerikler oluşturmayı kolaylaştırıyor ve yüksek kalitede video dışa aktarımını mümkün kılıyor. Ayrıca, 25 yeni video filtresi ve gelişmiş albüm tarama özellikleri kullanıcıların deneyimini zenginleştiriyor.

Funtouch OS 14, kişisel bilgilerin güvenliğine de önem veriyor. Akıllı Yansıtma özelliği, ekran paylaşırken kullanıcıların bilgilerini koruyor ve gizli fotoğrafları ek bir şifre koruması ile güvence altına alıyor.