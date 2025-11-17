İçindekiler nubia Neo 3 5G

nubia Neo 3 5G

Yeni nubia Neo 3 5G, güçlü işlemcisi, 20 GB’a kadar artırılabilir RAM kapasitesi, 6000 mAh bataryası ve gelişmiş oyun özellikleriyle özellikle oyunseverler ve genç kullanıcılar için öne çıkan bir model olarak tanıtıldı.

Cihaz, 6.8 inç, 120 Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunan ekranıyla her ortamda akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. AI destekli oyun modu, özel tetik tuşları ve optimize edilmiş soğutma sistemi, mobil oyun performansını artırmayı hedefliyor.

nubia Neo 3 5G, modern tasarımıyla yüksek performansı bir araya getirerek uzun süreli oyun ve eğlence kullanımına uygun bir yapı sunuyor. Marka, yeni modeliyle “Be Yourself” felsefesini ileri taşımayı amaçlıyor.

nubia Türkiye Ülke Müdürü Jiade Zhu, modelin üst düzey özelliklerine rağmen erişilebilir fiyatıyla dikkat çektiğini ve Turkcell iş birliğiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Cihaz, Turkcell’e özel 20 GB internet, TV+, fizy ve Game+ abonelikleri gibi kampanya avantajlarıyla geliyor.

2012’de kurulan nubia, yenilikçi tasarımları ve fotoğrafçılık odaklı teknolojileriyle uluslararası pazarda büyümeye devam ediyor. Türkiye’deki satış ve servis süreçleri ise Netaş güvencesiyle yürütülüyor.