Katlanabilir iPhone gerçekten beklendiği kadar radikal bir tasarım değişikliğiyle mi gelecek? Apple’ın yıllardır üzerine çalıştığı bu gizemli model nihayet şekillenmeye başlıyor gibi görünüyor. Peki bu yeni form faktörü hangi teknolojileri taşıyacak, ne kadar dayanıklı olacak ve Türkiye’de kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Katlanabilir iPhone özellikleri netleşti!

Katlanabilir iPhone hakkında ortaya çıkan son sızıntılar, cihazın standart modellere göre çok daha iddialı bir donanım mimarisi benimsediğini gösteriyor. Özellikle batarya konusunda, Apple’ın agresif bir kapasite artışı hedeflediği ifade ediliyor. Güvenilir kaynaklara göre cihazın 5.400 mAh ile 5.800 mAh arasında değişen dev bir batarya paketi taşıyacağı belirtiliyor.

Bu değer, iPhone 17 Pro Max’teki 5.088 mAh seviyesinin bile üzerine çıkıyor. Bu hamle, Apple’ın katlanabilir segmentte “uzun pil ömrü” kartını güçlü bir şekilde oynayacağını net biçimde ortaya koyuyor. Yeni bilgiler yalnızca batarya tarafıyla sınırlı değil. Prototiplerden birinin 7.74 inçlik ana ekran ve 5.49 inçlik kapak ekranı taşıdığı belirtiliyor.

Elbette bu ölçülerin seri üretim öncesi değişebileceği aktarılıyor; ancak Apple’ın büyük ekranlı bir katlanabilir iPhone deneyimi sunmak istediği artık çok daha belirgin. Bu boyutlandırma, hem çoklu görev hem de medya tüketimi açısından Samsung ve Huawei gibi rakiplerle doğrudan rekabet etmeyi hedefleyen bir tasarım yaklaşımına işaret ediyor.

Sektördeki diğer markalar ağırlığı azaltmak için silikon-karbon piller gibi yeni çözümlere yönelirken Apple’ın daha yüksek kapasite tercih etmesi, cihazın kalınlık ve ağırlık tarafında bazı dezavantajlar yaratabilir. Ancak bu ekstra hacim Apple’a büyük avantajlar da sunuyor.

Örneğin daha geniş yüzeyli bir buhar odası yerleştirilmesi mümkün hâle geliyor. Bu da Türkiye’de uzun süreli oyun ve video kullanımında sıkça yaşanan ısınma problemlerinin ciddi ölçüde azalabileceği anlamına geliyor. Yani Apple, katlanabilir iPhone ile hem dayanıklılık hem de termal verimlilik konusunda rakiplerinden farklı bir yol izliyor.

Ayrıca Apple’ın 2025 modellerinde bile daha kalın bir tasarım dilini benimsemeye başladığını düşünürsek, bu stratejinin katlanabilir modelde daha da belirginleşeceğini söylemek zor değil. İç mimarideki ek alan, hem batarya hem de soğutma elemanlarının daha rahat konumlanmasına olanak sağlıyor. Tüm bunlar birleştiğinde, yeni iPhone için “güç, dayanıklılık ve uzun soluklu performans” üçlüsünü hedefleyen bir yaklaşım öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone modelinin bu agresif batarya ve tasarım stratejisi Apple ekosistemine nasıl yansır? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!