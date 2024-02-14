Vivo X100 Pro modelinin, Çin’deki resmi duyurusunun üzerinden üç ay geçmesine rağmen, Avrupa pazarlarında beklenenden önce boy göstereceği açıklandı. Çinli şirketlerle Nokia arasındaki rekabetin sönüşmeye başlamasıyla birlikte, bu güçlü akıllı telefonun Avrupa’daki kullanıcılara sunulacak olması heyecanla bekleniyor.

15 Şubat’a yaklaşırken, Vivo X100 Pro’nun Avrupa pazarında satışa sunulacağı kesinleşti. Telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği için 1.199 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

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Ancak, Vivo X100 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yerine, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisiyle donatıldığını belirtmek önemli. Bu, telefonun güçlü performans sunmayacağı anlamına gelmiyor; aksine, MediaTek Dimensity 9300, piyasadaki en iyi amiral gemisi işlemcilerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle, telefonun performansı etkileyici olacak ve özellikle kamera deneyimi için tercih edilebilir bir seçenek olabilir.

Ancak, X100 Pro’nun şu anda ABD ve diğer uluslararası pazarlara gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu konuda daha fazla bilgi edinir edinmez size aktaracağız. Vivo X100 Pro’nun Avrupa’da piyasaya sürülmesi ayrıca, Oppo Find X7 Ultra gibi diğer Çin markalarının da uluslararası pazarlara daha fazla odaklanabileceği konusunda tartışmaları ateşledi. Bu, akıllı telefon endüstrisindeki rekabetin nasıl şekilleneceğine dair ilginç bir öngörü sunuyor.