Vivo’nun Çin’deki etkinliğinde tanıtılması planlanan Vivo X100, X100 Pro ve Vivo Watch 3 modellerine dair sızdırılan bilgiler geldi. Weibo’da ortaya çıkan son sızıntılar Vivo X100 fiyat listesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, Çinli teknoloji devinin yeni canavarları ne kadardan satışa sunulacak? Gelin son dakika gelen sızıntıya yakından bir göz atalım.

İçindekiler Vivo X100 fiyat listesi

Vivo X100 fiyat listesi

Sızıntıya göre, Vivo X100 modeli, 12GB+256GB versiyonu için 3.999 Yuan (~550$), 16GB+512GB versiyonu için ise 4.699 Yuan (~650$) fiyat etiketine sahip olacak.

Öte yandan, Vivo X100 Pro modeli, 12GB+256GB versiyonu için muhtemelen 4.999 Yuan’dan (~700$) başlayacak ve 16GB+512GB sürümü için 5.699 Yuan’a (~800$) kadar çıkabilecek. X100 Pro’nun renk seçenekleri arasında Star Trail Blue, Sunset Orange, White Moonlight ve Cheyne Black gibi gölgeler bulunacak.

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Sızıntılara göre, Vivo Watch 3 modeli ise 1.299 Yuan (~180$) fiyatla satışa sunulabilir. Bugün piyasaya sürülecek olan Vivo X100 ve X100 Pro, dünyanın ilk Dimensity 9300 yonga setine sahip telefonları olarak öne çıkacak. Ayrıca, en yeni LDDR5T RAM teknolojisiyle donatılmış ilk akıllı telefonlar olma özelliğini taşıyacaklar. Ayrıca, iQOO 12 serisi ile birlikte duyurulan Vivo X100 serisi, markanın en yeni OriginOS 4 tabanlı Android 14 ile gelen ilk telefonu olacak.

Vivo X100 serisinin küresel lansmanının 2024’ün ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. X100 Pro+’ın, 2024’ün ilk çeyreğinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak bu model muhtemelen Çin pazarına özgü kalacak.