Financial Times tarafından bildirilen son gelişmeye göre, Google ve büyük Avrupalı telekom şirketleri, Avrupa Komisyonu’ndan iMessage uygulamasını Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında “temel” bir hizmet olarak sınıflandırmasını istiyor. Bu çağrıda, iMessage’ın işletmeler ve şirketler arasında önemli bir iletişim kanalı olarak rolünün altını çiziyorlar.

iMessage açık olmalı!

Google, #GetTheMessage kampanyasıyla, Apple’ın platformlar arası mesajlaşma standardı olan RCS’yi benimsemesini savunuyor. Google, iMessage’ın ayrıcalığının stratejik bir hamle olduğunu düşünüyor ve diğer mesajlaşma servisleriyle uyumluluğun önemini vurguluyor.

Apple’ın Mesajlar uygulaması SMS aracılığıyla platformlar arası mesajlar gönderebilse de, iMessage’ın şifreleme ve yüksek kalitede medya paylaşımı gibi gelişmiş özellikleri hala Apple ekosistemine özgü olarak devam ediyor.

Google ve büyük telekom şirketlerinin (Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica ve Orange) CEO’ları tarafından ortak imzalanan mektupta, iMessage’ın önemli bir gelir kaynağı ve büyük bir kullanıcı tabanına sahip bir şirket tarafından işletildiği için temel bir platform hizmeti olarak nitelendirildiği iddia ediliyor, özellikle iş dünyasında.

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Bu mektup, iMessage’ın işletmeler ve tüketiciler arasında kritik bir geçiş noktası olarak hizmet ettiğini belirtiyor ve bu nedenle Apple’ın DMA kapsamındaki hizmet için bir kapı denetleyicisi olarak atanmasını haklı çıkarıyor.

Apple ise iMessage’ın kişisel tüketici iletişimi için tasarlandığını ve DMA kapsamı dışında kaldığını savunuyor. Şirket, tüketicilerin çeşitli mesajlaşma uygulamalarına erişebildiğini ve iMessage’ın odak noktasının kişisel iletişim olduğunu ileri sürüyor.

Komisyon, iMessage’ın temel platform hizmeti olarak potansiyel sınıflandırılması konusundaki araştırmasını sürdürüyor ve önümüzdeki yılın Şubat ayına kadar bir karar vermesi bekleniyor.