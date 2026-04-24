Motorsporları tutkunlarının yıllardır büyük bir özlemle beklediği haber nihayet resmiyet kazandı ve Formula 1 Türkiye topraklarına geri dönmek için gün saymaya başladı. İstanbul Park’ın eşsiz virajları ve adrenalin dolu atmosferi, 2027 yılından itibaren yeniden dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlayacak. Yapılan yeni anlaşma kapsamında Türkiye, en az beş sezon boyunca bu dev organizasyonun kalıcı bir parçası olmaya devam edecek. Peki, İstanbul Park’ı hem pilotlar hem de taraftarlar için bu kadar vazgeçilmez kılan detaylar neler?

Formula 1 Türkiye Takvimine 2027 Yılında Dönüyor

Dünya genelinde milyarlarca izleyicisi bulunan Formula 1 yarışlarında Türkiye, GP 2027-2031 yılları arasındaki beş sezonu kapsayan bir takvime dahil edildi. İstanbul’da düzenlenen resmi törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir motor sporları ülkesi olduğunun altını çizdi. Erdoğan, bu köklü ortaklığın önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ettiğini ifade ederken, Formula 1 İcra Kurulu Başkanı Stefano Domenicali de İstanbul’a geri dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, törende yaptığı konuşmada iki yıl önce verilen bir sözün tutulduğunu vurguladı. Ben Sulayem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a F1‘in Türkiye’ye dönüşü için söz verdiğini ve bugün bu sözü gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşadığını belirtti. Resmi açıklamaların ardından İstanbul sokaklarında gerçekleştirilen yarış aracı gösterisi, şehrin kalbinde hız rüzgarlarının yeniden eseceğinin ilk işareti oldu.

İstanbul Park Neden Takvimden Çıkmıştı?

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan İstanbul Park, sahip olduğu doğal eğimler ve teknik zorluğuyla bilinen 8. virajı sayesinde motor sporları dünyasında efsaneleşmiş bir pisttir. Formula 1 Türkiye macerası ilk olarak 2005 yılında başlamış ve 2011 yılına kadar kesintisiz devam etmişti. Ancak o dönemde özellikle Katar gibi ülkelerin sunduğu yüksek organizasyon bütçeleri ve bölgesel rekabet, Türkiye’nin takvimdeki yerini korumasını zorlaştırmış ve yarışlar bir süreliğine askıya alınmıştı.

Pandemi döneminde, 2020 ve 2021 yıllarında geçici olarak takvime dahil olan F1 Türkiye, unutulmaz anlara sahne olarak kalitesini bir kez daha kanıtladı. Özellikle 2020 yılındaki yarışta Lewis Hamilton’ın yedinci dünya şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher’in rekoruna ortak olması, pistin tarihine altın harflerle yazıldı. Uzmanlar, İstanbul Park’ın sadece hıza değil, aynı zamanda sürücü yeteneğine dayalı yapısının Formula 1 yönetimi için her zaman cazip bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Yatırım Teşvikleri ve Tanıtım Çalışmaları

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videolarında, İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birleştiren ruhuna atıfta bulunularak “Bugün rüzgar daha hızlı esiyor” mesajı verildi. Türkiye’nin açıkladığı yeni yatırım teşvik planları, bu tür dev organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Formula 1 Türkiye etabının geri dönüşü, sadece spor turizmine değil, aynı zamanda ülkenin global marka değerine de büyük katkı sunacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Formula 1'in İstanbul Park'a kalıcı olarak dönmesi sizce Türkiye'deki spor kültürünü nasıl etkiler?