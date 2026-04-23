Teknoloji dünyasında uzun süredir beklenen dev iş birliği nihayet resmiyet kazandı. Google Cloud Başkanı Thomas Kurian, Las Vegas’ta düzenlenen Google Cloud Next 2026 etkinliğinde Apple ile olan stratejik ortaklıklarını resmen doğruladı. Bu kapsamlı iş birliği sayesinde Apple Siri, Google’ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini ile entegre edilerek çok daha kişisel ve akıllı bir asistan deneyimi sunacak. Peki, bu ortaklık iPhone kullanıcılarının günlük alışkanlıklarını nasıl değiştirecek?

Apple Siri ve Gemini İş Birliğinde Yeni Dönem

Thomas Kurian’ın açıklamalarına göre Google, Apple’ın yeni nesil “Apple Intelligence” özellikleri için tercih edilen bulut sağlayıcısı olarak görev yapacak. Gemini teknolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil Apple Siri, 2026 yılının sonlarına doğru kullanıcılara sunulacak. Bu hamle, Apple’ın kendi yapay zeka modellerini Google’ın güçlü bulut altyapısıyla birleştirme stratejisinin en somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Aslında Apple, 2025 yılının sonlarında Siri için büyük bir güncelleme sinyali vermiş ancak net bir lansman takvimi paylaşmamıştı. Şubat 2026’da CNBC’ye yapılan açıklamalarla birlikte, yeni asistanın bu yıl içinde geleceği kesinleşmiş oldu. Sızıntılar, Apple’ın normalde 2026 baharında bu sürümü yayınlamayı planladığını ancak doğruluk ve hassasiyet konularında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle takvimi yıl sonuna kaydırdığını gösteriyor.

iOS 27 ile İlk Bakış Bekleniyor

Gelişmiş Apple Siri yeteneklerinin ilk kez 8 Haziran 2026 tarihinde başlayacak olan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında tanıtılması beklenen iOS 27 içerisinde yer alacağı tahmin ediliyor. Google Cloud Başkanı Kurian, Apple’ın Google veri merkezlerinde özel sunucular kurulması yönünde araştırmalar yaptığını da belirtti. Bu durum, akıllı asistanın lansmanıyla birlikte beklenen devasa veri trafiğinin Google altyapısı üzerinden yönetileceğini kanıtlıyor.

Gemini destekli özelliklerin Apple’ın “Özel Bulut Bilişim” (Private Cloud Compute) sistemi içinde mi kalacağı yoksa doğrudan Google sunucularında mı işlem göreceği konusu ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Apple’ın bulut kullanımındaki bu büyük artış beklentisi, Siri’nin artık çok daha karmaşık görevleri yerine getirebileceğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

Eleştirilerin Odağındaki Stratejik Karar

Bu dev ortaklık, teknoloji analistleri arasında farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, Apple’ın en büyük rakiplerinden biriyle bu denli derin bir iş birliğine gitmesini, yapay zeka yarışında geri kalmanın bir sonucu olarak görüyor. Steve Jobs döneminde Apple’ın temel teknolojilerde dışa bağımlılığı reddeden vizyonunun, Tim Cook döneminde daha pragmatik ve iş birliğine dayalı bir yapıya evrildiği gözlemleniyor. Apple Siri için atılan bu adım, şirketin pazardaki rekabetçi konumunu korumak adına attığı en büyük risklerden biri olarak tarihe geçebilir.

Sonuç olarak, 2026 yılı iPhone kullanıcıları için Siri’nin sadece bir komut aracı olmaktan çıkıp gerçek bir chatbot deneyimine dönüştüğü yıl olacak. Google’ın yapay zeka gücüyle birleşen Apple donanımı, kullanıcıların kişisel verilerini çok daha anlamlı bir şekilde işleyebilecek.

Gemini nedir?

Google tarafından geliştirilen ve metin, görüntü, ses gibi farklı veri türlerini aynı anda işleyebilen çok modlu bir yapay zeka modelidir. Akıl yürütme ve karmaşık problemleri çözme yeteneğiyle öne çıkan bu teknoloji, dijital asistanların çok daha doğal ve akıllı yanıtlar vermesini sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın Siri için rakibi Google ile çalışması sizce doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!