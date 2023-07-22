Vivo, X100 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu, geçen yıl başarılı bir şekilde piyasaya sürülen X90 serisinin ardından gelmekte. Geleneksel olarak, bu cihazlar genellikle yılın dördüncü çeyreğinde Çin’de lanse ediliyor ve bu eğilimin X100 serisi ile 2023’ün sonlarına doğru devam etmesi bekleniyor.

TheTechOutlook’un tipster Paras Guglani ile ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma sonucunda Vivo X100 5G’nin küresel varyantının özelliklerinin sızdırıldığı belirtildi. Sızıntıya göre, Vivo X100 5G’nin küresel varyantı V2308 model numarasına sahip olacak ve AMOLED 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı ekranıyla donatılmış olacak. Akıllı telefonun dünya çapında Siyah, Beyaz ve Mor olmak üzere üç renkte satışa sunulması bekleniyor.

Söz konusu raporda, Vivo X100 5G’nin küresel varyantının MediaTek Dimensity 8 serisi bir işlemciyle güçlendirileceği belirtildi. Ancak, bu bilgi önceki söylentilerle çelişiyor. Çünkü daha önce yapılan tahminler,

Çin’deki cihazın MediaTek Dimensity 9300 yonga setine sahip olacağını öne sürmüştü. Bu tutarsızlık, bir maliyet düşürme stratejisi olabilir ve müşterilerin standart Vivo X100 5G yerine Pro modelini tercih etmelerini teşvik edebilir. Ancak, bu bilgilerin henüz söylenti ve spekülasyonlardan ibaret olduğunu ve Vivo’nun resmi bir onayının hala beklemede olduğunu belirtmek önemli.

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Vivo’nun yeni akıllı telefonu, 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ve 128GB ile 256GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Cihazın, yeni Android 14 tabanlı işletim sistemi ile birlikte gelmesi bekleniyor.