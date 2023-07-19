Son söylentilere göre, Vivo’nun yeni telefonları Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ üzerinde çalışmaları sürüyor. Özellikle Vivo X100 Pro+’nın, Snapdragon 8 Gen 3’ü içerecek şekilde 2024’ün ilk çeyreğinde Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Diğer iki model olan X00 ve X100 Pro’nun ise bu yılın Kasım ayında Dimensity 9300 yonga seti ile Çin’de satışa sunulması planlanıyor.

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Weibo’da paylaşılan bir gönderide, Vivo X100 Pro hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. Bu bilgilere göre, telefonun kavisli bir OLED panel ile geleceği ve 1.5K çözünürlük ile muhtemelen 120Hz yenileme hızını destekleyeceği belirtiliyor.

X100 Pro’nun arka panelinde, birincil olarak 1 inçlik bir kamera ve bir periskop telefoto kamera olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu olacak. Bu telefonun üst modeli olan X100 Pro+ için Vivo ve Samsung’un birlikte 200 megapiksel bir Samsung HPV periskop telefoto kamera geliştirdikleri de iddia ediliyor.

Vivo X100 Pro’nun, 50 megapiksel Sony IMX989 sensörlü bir 1 inç kamera ile gelmesi bekleniyor. Bu ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş IMX663 ve 64 megapiksel periskop telefoto OmniVision OV64B kameralarla birlikte çalışacak.

Söylentiler, Vivo X100 Pro’nun 100W hızlı şarjı destekleyeceğini de belirtiyor. Ek olarak, telefonun ekran altı parmak izi tarayıcı, X ekseni lineer motor, IR blaster ve çift stereo hoparlör gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu bilgilerin tamamı henüz resmiyet kazanmadığı için, telefonun piyasaya çıktığında bu özelliklerle geleceğinin garantisi olmadığını da belirtmekte fayda var.