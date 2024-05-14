Sony‘nin son çeyrekteki PlayStation 5 satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %31 düşüş yaşadı. Bu düşüş, şirketin 2023 mali yılı boyunca 20,8 milyon PS5 konsolu sattığını açıklamasının ardından geldi. Ancak, bu rakam, şirketin önceden belirlediği 21 milyon adetlik hedefin hafif bir altında kaldı.

İçindekiler PlayStation 5 satışları Pro söylentilerinden dolayı düştü

PlayStation 5 satışları Pro söylentilerinden dolayı düştü

Sony, 31 Mart 2025 tarihinde sona eren mali yılda PS5 satışlarında bir düşüş bekliyor. Bu düşüşün PS5 Pro söylentilerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü oyuncular PS5 almak yerine PS5 Pro’yu şimdiden beklemeye başladı diyebiliriz.

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Ayrıca, rekabetin artması da PS5 satışlarını etkiliyor. Microsoft’un indirime giren Xbox Series X ve Series S gibi rakip konsollarıyla birlikte diğer oyun platformlarının popülerliği, PS5’in pazar payını etkileyebilir.

Sony, bu zorlu ortamda PS5’in rekabetçi kalmasını sağlamak için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Oyun içi deneyimi iyileştirmek, özel içerikler sunmak ve geniş bir oyun kütüphanesi oluşturmak gibi çeşitli yollarla tüketicileri çekmeye çalışıyorlar. Bunu Portal gibi çoğu insana göre gereksiz bir aksesuar ile desteklemeye çalışan Sony bu konuda maalesef ki başarısız oldu diyebiliriz.

PS5 Pro’nun Haziran ayında duyurulacağı ve Kasım-Aralık ayı gibi satışa sunulacağına dair çok ciddi sızıntılar var. Bu yüzden Sony’nin önümüzdeki aylarda da satışlarında düşüş yaşaması bekleniyor.