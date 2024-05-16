Bu yılın sonbaharında tanıtılacak iPhone 16 serisinin tepesinde yer alması beklenen iPhone 16 Pro Max kanlı canlı karşımıza çıktı. Majin Bu adlı güvenilir bir sızıntı kaynağı, iPhone 16 Pro Max’in, mevcut nesil amiral gemisi telefonlarına kıyasla daha büyük bir ekranla piyasaya sürüleceğini belirtti ve cihazın maketlerini paylaştı. iPhone 15 Pro Max bunu kıskandı.

iPhone 16 Pro Max Maketi İnternete Düştü: İşte Selefine Kıyasla Farkları

Sızdırılan görüntülere göre, bu yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 16 Pro Max’in ekranı biraz daha büyük olabilir. Majin Bu, iPhone 16 Pro Max’in üç görüntüsünü sızdırdı ve bu görüntüler, iPhone 15 Pro Max ile beraber halefinin maketini içeriyor. Buna göre, iPhone 16 Pro Max ekran boyutu 6,9 inç olacak, bu da selefinin ekranından 0,2 mm daha büyük bir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor.

Sızdırılan maketlerin görüntüleri, iPhone 16 Pro Max’in boyutunda da hafif bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durumun iPhone 15 Pro Max’e kıyasla çok daha büyük bir telefon olacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Ne yazık ki maket, çerçeveler veya ekranın yükseltilmiş bir çözünürlüğe sahip olup olmayacağı hakkında net bir bilgi vermiyor. Eğer çerçeveler incelseydi, cihazın boyutu aynı kalabilirdi, ancak görünen o ki zaten ince olan çerçeveler daha da incelmeyecek.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta ise sahte ünitenin arka kamera modülünün biraz daha büyük olduğu. Ancak, bu durumun iPhone 16 Pro Max’in gerçek versiyonunun da daha büyük bir arka kameraya sahip olacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Apple cephesi daha büyük sensörlere geçerse, kamera adasına bir büyüme olabilir. Bu yıl daha iyi yakınlaştırma sunan bir tetra prism sensöre yer verileceği söyleniyor. Yani kamera adası gerçekten de büyüyebilir.

Öte yandan, maket görüntülerinde cihazın donanımına dair bazı ipuçları da yer alıyor. Söz konusu sahte ünitede, iPhone 16 Pro Max’in öne çıkan özelliklerinden biri olan ‘Capture‘, yani yakalama, düğmesinin bulunduğu görülüyor. Daha önceki raporlar, iPhone 16 serisindeki tüm modellerin bu yeni düğmeyle geleceğini öne sürmüştü.

Ayrıca, iPhone 15 Pro modellerinde bulunan Action düğmesinin, bu yıl iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’a da gelebileceği ifade ediliyor. Apple yakın zamanda sessize alma anahtarını tüm cihazlarda Eylem Düğmesi ile değiştirecek gibi duruyor.

Cihazın maketine ait görüntüler, telefonun bazı özellikleri hakkında ipuçları verse de, kesin bilgiler vermek için resmi duyuruların yapılması bekleniyor. Bu sızıntılar, iPhone tutkunlarını ve teknoloji meraklılarını heyecanlandırsa da, gerçek telefonun neye benzeyeceğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Apple bu sefer farklı bir şeylerle sahneye çıkabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple nasıl yenilikler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!