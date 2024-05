PC oyuncuları için müjdeli haber geldi. 14 yıl sonra Red Dead Redemption PC platformuna gelebilir. İnternette dolaşan bir ekran görüntüsü, bu popüler eski batı temalı açık dünya oyununun PC versiyonuna dair ipuçları içeriyor. Tez2’nin X’deki paylaşımındaki 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen oyunun kod dizisini gösteren bu ekran görüntüsü, PC oyuncularının heyecanını artırdı. Ancak, Tez2 henüz bu dizenin nerede keşfedildiğini açıklamadığı için, bu PC bağlantı noktası söylentisi hakkında kesin bir bilgi yok.

Henüz onaylanmamış olmasına rağmen, Red Dead Redemption’ın PC portu hakkında uzun zamandır süregelen bir spekülasyon var. Rockstar Games, oyunun PC’ye geleceği veya gelmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, oyuncular arasında bu konuda bir heyecan bulunuyor. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, PlayStation 4 ve Nintendo Switch için güncellenmiş bir bağlantı noktasının yayınlanmasının ardından, oyunun PC platformuna gelebileceği ihtimalini inkar etmedi. Ancak, herhangi bir oyun duyurusunun geliştiriciye bağlı olduğunu vurguladı ve bu da gerçekten de bir şeylerin yolda olabileceğine dair umutları artırdı.

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk

— Tez2 (@TezFunz2) May 13, 2024