Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni amiral gemisi katili akıllı telefonu Poco F6 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco F6 Pro kutu açılımı lansmandan günler önce sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Poco F6 Pro kutu açılımı

ComputerHoy tarafından Dailymotion’a yüklenen videoda Poco F6 Pro kutu açılımı sızdırıldı. Poco F6 Pro kutu açılımında kutudan akıllı telefonun kendisi, 120W gücünde bir adaptör, kablo ve kılıf çıkıyor. Kutu tasarımında ise siyah ve Poco sarısı renkleri tercih edilmiş.

Poco F6 Pro neler sunacak?

Poco F6 Pro, 1440×3200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılacak.

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F6 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise F6 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip olacak.