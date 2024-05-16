PPSSPP iPhone ve iPad cihazlara geliyor. Teknoloji dünyasında retro oyun tutkunlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. PSP oyunlarını emüle eden ünlü uygulama PPSSPP, artık iOS ve iPadOS için mevcut. Geliştirici Henrik Rydgård, uzun süredir beklenen bu gelişmeyi duyurarak Apple’ın politikalarını değiştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Apple App Store dışından uygulama yükleme izni vererek kullanıcıların hayatını değiştiriyor.

Sony PSP Emülatörü PPSSPP iOS Cihazlara Geliyor: iPhone Üzerinden PSP Oyunları Oynanabilecek

Bu, retro oyun emülatörleri arasındaki sayısını hızla artıran bir eğilimin bir parçası olarak öne çıkıyor. PPSSPP’nin iOS’taki varlığı, uzun yıllardır piyasada olan bu uygulamanın resmi olarak platforma girişini işaret ediyor. Ancak, bu zamana kadar kullanıcılar yalnızca yasal olmayan geçici çözümlerle bu emülatörü cihazlarına yükleyebiliyorlardı. Ancak şimdi, iOS ve iPadOS kullanıcıları resmi olarak bu emülatörü App Store’dan indirebilecekler.

Rydgård, PPSSPP’nin iOS için kullanılabilirliği ile ilgili olarak, uygulamanın ücretsiz indirilebileceğini ancak yakında 5 dolar ücreti olan bir premium versiyonunun da geleceğini belirtti. Bu ücretli sürüm, bazı ekstra özellikler sunacak ve aynı zamanda geliştiricinin çalışmalarını desteklemek için bir fırsat olacak.

Ancak, şu anda Apple App Store’da bulunan PPSSPP sürümü bazı kısıtlamalara sahip. Örneğin, uygulama henüz iPad için Magic Keyboard’u desteklemiyor ve Retro Achievements özelliği henüz kullanılamıyor. Ancak, Rydgård gelecekteki güncellemelerde bu eksiklikleri gidermeyi planladığını belirtti.

PPSSPP’nin diğer platformlardaki sürümleri, belirli bir platformda daha iyi performans sağlamak için kodu optimize eden Just-in-time (JIT) derleyicisini destekliyor. Bu genelde Android cephesinde gördüğümüz bir yöntem. Bu sayede oyun farklı donanımlarda yüksek performanslı şekilde çalışabiliyor.

Ancak, App Store’daki sürüm bu özelliği desteklemiyor ve Rydgård, Apple’ın politikalarında bir değişiklik olmadığı sürece bunun değişmeyeceğini ifade etti. Bunun için komple iOS ve iPadOS altyapısının değişmesi gerekiyor. Bu saatten sonra da bunun olma olasılığı pek yok. Bu nedenle PPSSPP iPhone sürümü Android cihazlara kıyasla daha farklı çalışabilir.

Son olarak, Rydgård, iOS cihazlarının neredeyse tüm PSP oyunlarını yeterince hızlı bir şekilde çalıştırabileceğini vurguladı. Ancak, kullanıcıların PPSSPP ile oynayacakları oyunları kendilerinin bulmaları gerektiğini hatırlattı. Apple’ın geliştiricilere ait olmayan oyunları yüklemelerine izin vermediğini unutmamak önemli. Yani oyunlar size platformda hazır olarak sunulmayacak, gerekli dosyaları kendiniz bulmanız gerekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi PSP oyunu hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!