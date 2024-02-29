Vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki etkisini güçlendirmek için yeni bir adım atıyor. Şirketin X Fold 3 serisi altında geliştirdiği yeni katlanabilir telefonlarının, beklenen Vivo X Fold 3 ve iddialı Vivo X Fold 3 Pro modellerini içereceği konuşuluyor.

Sektördeki önde gelen kaynaklar, bu cihazlar hakkında heyecan verici detaylar sızdırmaya başladı. Özellikle, Mac sistemleriyle muhtemel entegrasyon gibi ilginç özelliklerle ilgili söylentiler dolaşıyor.

En son sızıntılardan biri, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’ın Weibo üzerinde paylaştığı iddia edilen bir şema ile geldi. Bu şema, iddia edilen Vivo X Fold 3 Pro’nun tasarımını sergiliyor ve Vivo X Fold 2’ye benzer bir görünüm sunuyor. Özellikle, Zeiss markalı bir telefoto lens ve üç sensör barındıran dairesel bir kamera adası dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 18 alacak iPhone modelleri belli oldu

Kaynaklara göre, Pro modelinin kamerası oldukça etkileyici olacak. 50 megapiksel birincil lens, 50 megapiksel ultra geniş lens ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 64 megapiksel periskop telefoto kamera bekleniyor. Ayrıca, V3 görüntüleme çipiyle desteklenen kamera işleme yetenekleri ve 4K 60 fps’ye kadar video kaydı desteği sunması bekleniyor.

Önceki sızıntılar, X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’nun ana kamerası olarak OmniVision OV50H’yi kullanacağını göstermişti. Ancak, Pro modelinin telefoto yetenekleri için OmniVision OV64B sensörünü kullanabileceği öne sürülüyor.

Cihazın tasarımı bir önceki modele benzer olsa da, kaynaklar X Fold 3 serisinin sektördeki en hafif katlanabilir telefon olacağını iddia ediyor. Ayrıca, cihazın güçlü performans için Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle destekleneceği tahmin ediliyor.

Ancak, Vivo X Fold 3 Pro hakkındaki bilgiler henüz sınırlı. Ancak, daha fazla bilgi geldikçe sizleri güncellemelerle bilgilendirmeye devam edeceğiz.