Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran büyük bir güncellemeyle geliyor. Bu güncelleme, mevcut sürüme göre birçok önemli iyileştirme getirecek ve iPhone’un şimdiye kadar aldığı en büyük güncelleme olacak. Güncelleme daha duyurulmadan iOS 18 alacak iPhone modelleri belli oldu.

İlerleyen aylarda piyasaya sürülmesi beklenen iOS 18’in, yapay zeka odaklı birçok yenilikle geleceği belirtiliyor. Özellikle, eski ve yeni iPhone modelleri için büyük bir değişiklik getirecek olan bu güncelleme, iPhone kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Ancak, bazı özelliklerin iPhone 16 serisine özel kalabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

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iOS 18’in tüm iPhone XR ve A12 Bionic çipi ile daha yeni sürümleri çalıştıran cihazlarla uyumlu olacağı bildiriliyor. Bu da demek oluyor ki, geniş bir iPhone yelpazesi bu güncellemeyi alacak. MacRumors tarafından yapılan bir açıklamaya göre, iOS 18, iOS 17’yi destekleyen tüm iPhone modelleriyle uyumlu olacak.

Apple, iOS 18’i piyasaya sürerek neredeyse 5 yıldır süregelen yazılım güncellemelerine devam ediyor. Bu da iPhone modellerini sürekli olarak güncel ve geleceğe hazır hale getiriyor. Özellikle, iOS 18’in yapay zeka özelliklerinin, iPhone kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir deneyim sunması bekleniyor.

İçindekiler iOS 18 alacak iPhone modelleri

iOS 18 alacak iPhone modelleri

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Apple’ın iOS 18 için yapay zeka destekli özellikler üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle, hareketsiz görüntüleri düzenlemek, değiştirmek ve canlandırmak için yapay zeka araçları geliştirdiği keşfedilmişti. Ayrıca, Siri’nin geniş dil modelleri aracılığıyla geliştirilerek daha karmaşık görevleri yerine getirmesi bekleniyor.

Bu aşamada somut ayrıntılar az olsa da, Apple’ın iOS 18’i Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde daha fazla ayrıntıyla sergileyeceği belirtiliyor. Kullanıcılar, bu güncellemeyle birlikte iPhone’larında daha güçlü bir yapay zeka deneyimi yaşayacaklarını heyecanla bekliyorlar.