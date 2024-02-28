Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran büyük bir güncellemeyle geliyor. Bu güncelleme, mevcut sürüme göre birçok önemli iyileştirme getirecek ve iPhone’un şimdiye kadar aldığı en büyük güncelleme olacak. Güncelleme daha duyurulmadan iOS 18 alacak iPhone modelleri belli oldu.
İlerleyen aylarda piyasaya sürülmesi beklenen iOS 18’in, yapay zeka odaklı birçok yenilikle geleceği belirtiliyor. Özellikle, eski ve yeni iPhone modelleri için büyük bir değişiklik getirecek olan bu güncelleme, iPhone kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Ancak, bazı özelliklerin iPhone 16 serisine özel kalabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.
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iOS 18’in tüm iPhone XR ve A12 Bionic çipi ile daha yeni sürümleri çalıştıran cihazlarla uyumlu olacağı bildiriliyor. Bu da demek oluyor ki, geniş bir iPhone yelpazesi bu güncellemeyi alacak. MacRumors tarafından yapılan bir açıklamaya göre, iOS 18, iOS 17’yi destekleyen tüm iPhone modelleriyle uyumlu olacak.
Apple, iOS 18’i piyasaya sürerek neredeyse 5 yıldır süregelen yazılım güncellemelerine devam ediyor. Bu da iPhone modellerini sürekli olarak güncel ve geleceğe hazır hale getiriyor. Özellikle, iOS 18’in yapay zeka özelliklerinin, iPhone kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir deneyim sunması bekleniyor.
İçindekiler
iOS 18 alacak iPhone modelleri
- iPhone SE 3
- iPhone SE 2
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
Apple’ın iOS 18 için yapay zeka destekli özellikler üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle, hareketsiz görüntüleri düzenlemek, değiştirmek ve canlandırmak için yapay zeka araçları geliştirdiği keşfedilmişti. Ayrıca, Siri’nin geniş dil modelleri aracılığıyla geliştirilerek daha karmaşık görevleri yerine getirmesi bekleniyor.
Bu aşamada somut ayrıntılar az olsa da, Apple’ın iOS 18’i Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde daha fazla ayrıntıyla sergileyeceği belirtiliyor. Kullanıcılar, bu güncellemeyle birlikte iPhone’larında daha güçlü bir yapay zeka deneyimi yaşayacaklarını heyecanla bekliyorlar.